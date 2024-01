Vědec: Zemědělství není příčinou změny klimatu, oteplování ho ohrožuje

Honza Honza 12.1.2024 06:31

Jsem opoti p. Žaludovi z Mendelovy univerzity naprostý laik, přesto je mi jasné, že funkce lesa a zemědělství pro přírodu nespočívá hlavně v ukládání uhlíku, které všichni vzývají, ale že les a dobrá půda zachycují vodu, les stabilizuje klima. Bez funkčí přírody je uhlíková neutralita naprosto k ničemu!

Jelikož je koloběh dřeva (a rostlin) nekončící proces, stále je na stovky let v rostlinách uhlík vázán, i když se z nich nakonec do vzduchu uvolní. Na to není třeba dělat konference, právě tak, že se otepluje, to ví každý.

Semináře nutno dělat pro to, aby les byl funkční, aby dobře rostl, aby zachycoval vodu. Aby půda v zemědělství (i v lese) byla kvalitní, aby obsahovala hodně organických částí, dobře vázala vodu.

O vodu se musí starat jak lesníci, tak zemědělci.

Bránit následkům oteplení, které přijde i s vaší uhlíkovou neutralitou!

Ztráty jsou 11 mld, po oteplení 20 mld, pokud příroda zkolabuje jsou ztráty nevyčíslitelné. Je třeba se tedy proto zamyslet, co dělat, když se neodvratitelně oteplí, jaké úpravy technologie pěstování rostlin zvolit, jak přírodu připravit na toto oteplení a sucho. Je třeba změnit myšlení, ustoupit od některých přírodovědných zájmů- přírodní procesy v NP, diverzifikace a zachování všech druhů v přírodě. Bránit sukcesi a podporovat suchomilé rostliny.

Když někdo má covid, zabalím ho do postele a nebudu ho otužovat!

Když se někdo dusí, uvolním dýchací cesty, podám kyslík!

Nebudu dumat nad tím, že by člověk měl zhubnout!

