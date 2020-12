Vědecká expedice objevila v bolivijských Andách 20 nových druhů

Licence | Některá práva vyhrazena Foto | Kevin Rheese / Flickr.com Vědci se vypravili do oblasti v údolí Zongo ležící asi 50 kilometrů od La Pazu. V porostech na tamních příkrých svazích ke svému překvapení objevili během dvou týdnů hned 20 nových druhů.

Vědecká expedice objevila na svazích bolivijských And nedaleko metropole La Paz dvě desítky nových druhů rostlin a živočichů a také vzácné žáby a motýly, které odborníci považovali za vyhynulé. Informovala o tom agentura Reuters. Jedním z nových druhů je zakrslá žabka, která dorůstá velikosti jen kolem jednoho centimetru.

Výpravu skupiny biologů a ekologů uspořádala organizace na ochranu přírody Conservation International. Vědci se vypravili do oblasti v údolí Zongo ležící asi 50 kilometrů od La Pazu. V porostech na tamních příkrých svazích ke svému překvapení objevili během dvou týdnů hned 20 nových druhů. Mimo jiné nový druh hada z podčeledi chřestýšovitých, dva nové druhy motýla pestrobarvce či dosud neznámou orchidej z rodu měkčilek.

"Rozhodně jsme nečekali, že objevíme nějaké nové obratlovce jako jsou dva hadi a žába, to je opravdu neuvěřitelné," citoval jednoho z členů výpravy Tronda Larsena deník The Guardian.

Obrovským úspěchem je i to, že biologové narazili na některé rostliny a živočichy, které považovali za dávno vyhynulé. Mezi ně patří například žába Oreobates zongoensis, kterou v přírodě pozoroval další z členů výpravy Steffen Reichle jen jedinkrát, a to před 20 lety. "Měli jsme za to, že nejspíš vyhynula, ale zjistili jsme, že jde o poměrně rozšířený druh," uvedl Larsen.

Vědci narazili i na poddruh stromu Alzatea verticillata, který v Bolívii objevili poprvé po 127 letech. "V Bolívii po tomto mytickém stromě pátrala řada expedic. Žádná z nich neuspěla - až do nynějška," uvedla Conservation International ve své zprávě.

