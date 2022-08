Vedení Strakonic odmítlo názor malých akcionářů, že chce prodat teplárnu

Víme, reklamy jsou otravné. A respektujeme, že je máte vypnuté :-) Budeme rádi, když nás podpoříte jinak. Prosíme, zvolte výši svého daru. Děkujeme Částka Kč

Doba trvání daru měsíc čtvrtletí rok

Váš e-mail Pro skrytí reklam se prosím přihlašte Pro skrytí reklam se prosím přihlašte Uživatelský e-mail Heslo

Zapomněli jste heslo? Změňte si je.

Přihlásit se mohou jen ti, kteří se již zaregistrovali.

Vedení Strakonic nechce prodat městskou teplárnu, v níž drží většinový podíl. Na dotaz ČTK to včera na valné hromadě firmy řekl starosta Břetislav Hrdlička (Strakonická Veřejnost). Někteří drobní akcionáři se domnívají, že město bude chtít teplárnu prodat, kupcem by podle nich mohl být miliardář Daniel Křetínský. V podniku bude mít radnice 90 procent akcií poté, co koupí podíl firmy Teplárna Kladno. Pak chce město vytěsnit drobné akcionáře. Cena tepla od října stoupne, ale bude nižší než v řadě jiných měst v kraji, řekl bez podrobností starosta. Dozorčí rada teplárny odvolala obchodní a finanční ředitelku, kterou byla Terezie Houdková.

Strakonická teplárna vytápí asi 7000 domácností a desítky firem. V roce 2021 měla tržby z prodeje výrobků a služeb 317,9 milionu korun, meziročně o procento vyšší. Zisk po zdanění stoupl z 2,9 na 10,7 milionu korun. Loni prodala 423,9 terajoulu (TJ) tepla, meziročně o 31 TJ méně. Tržby za teplo klesly o pět procent. Loni se odpojila od teplárny firma ČZ, další příčinou byla pandemie. Vyplývá to z výroční zprávy, kterou dnes projednala valná hromada.

"Nepředpokládáme, že bychom teplárnu prodávali, protože bychom potom nemohli zajistit lidem cenu tepla. Nechceme prodávat teplárnu," řekl starosta. Teplárenské zařízení není nové, doplnil. "Poslední dobou jsme nerekonstruovali nic za stamiliony nebo miliardy, pořád pracujeme na opravách, na údržbě. Ale stačí to na to, abychom kvalitně dodávali teplo a teplou vodu," řekl Hrdlička.

Dozorčí rada včera odvolala obchodní ředitelku Houdkovou. ČTK řekla, že chtěla sama odejít. Nový ředitel teplárny, jímž je od 1. června brigádní generál Pavel Bulant, podle ní řídí firmu nekoncepčně, s čímž se Houdková nemohla smířit. Starosta k jejímu odvolání ČTK řekl, že radnici vadilo, že představenstvo nefungovalo jako celek.

Pro letošek zachovala firma stejnou cenu za teplo jako loni, gigajoule je za 635,4 koruny. Teplárna také nahrazuje uhlí obnovitelnými zdroji. Spaluje víc biomasy. Letos od 1. října zdraží. "Zvýšily se ceny paliva, jak štěpky, tak uhlí a mazutu, cena za elektrickou energii. Výdaje teplárny vzrostly ukrutně. Ale určitě bude (nová) cena mnohem nižší, než je tomu v jiných městech," řekl starosta.

Loni teplárna několikrát přerušila dodávky firmě Energo, která zásobuje i přes 250 bytů na sídlišti Šumavská. Jeho obyvatelé tak byli opakovaně bez tepla a teplé vody. Teplárna a Energo vedou spor o platby za odběry, věc řeší soudy. Strakoničtí zastupitelé v květnu schválili, že město koupí za 15 milionů Kč teplovod od firmy Energo na sídlišti Šumavská, a vyřeší tak spor.

Firma se 127 zaměstnanci loni investovala 31 milionů. Zisk EBITDA (zisk před zdaněním, odpisy a úrokovým zatížením) byl loni 57,5 milionu korun. Teplárna také nakupuje emisní povolenky na několik let dopředu, nyní tak má zásobu v hodnotě přes 260 milionů korun. ČTK to již dříve sdělil předchozí ředitel firmy Pavel Hřídel, který v květnu skončil.

Strakonice koupí od Teplárny Kladno akcie strakonické teplárny za 15 milionů korun. Město tak bude mít ve firmě podíl 90 procent. Od Teplárny Kladno, která patří do skupiny Sev.en Energy, koupí město 13,4 procenta akcií strakonické teplárny. Pak chce město vykoupit zbývající akcie od drobných akcionářů. Město jako většinový akcionář drží nyní v teplárně 77,3 procenta akcií.

reklama