Velká výstava fuchsií se v Liberci koná naposledy

Zahrada manželů Pevných bude v rámci výstavy přístupná do poloviny srpna, otevřeno je každý den od 10:00 do 18:00 s výjimkou středy.

V Liberci se naposledy koná letní výstava fuchsií, která patří s více než 1000 kultivary k největším v republice. Každoročně na ni chodí tisíce lidí. Poprvé výstavu manželé Pevní uspořádali před téměř 30 lety, nejprve se konala v liberecké Oblastní galerii a od roku 2006 je na jejich zahradě v Pavlovicích. Pro pokračování už ale manželům chybí motivace a čas. Sbírku matečních rostlin i kultivarů, tedy vyšlechtěných odrůd, rozprodají.

"Co jsme chtěli, jsme si dokázali - nejhezčí sbírku, největší sbírku v Čechách. Dělalo nám to radost, ale v této chvíli ta radost už nějakým způsobem mizí," řekl ČTK Jiří Pevný.

Podle něj se dostali do stavu, kdy se jim nedaří výstavu posunout někam dál. Každoročně pro ni v minulosti získávali 100 až 150 nových kultivarů. "Nás to bavilo v tom, že jsme čekali, jak to vykvete, jak to bude vypadat. Byli jsme schopni lidem ukázat něco nového, co ještě neviděli v Čechách," uvedl Pevný. Poslední tři až čtyři roky ale podle něj žádný výrazně odlišný kultivar sehnat nedokázali. "Už ani nevíme, čím bychom to ještě obohatili, protože jsme jich tady měli za těch 30 let zhruba 5000," dodal.

Druhým podstatným důvodem, proč se rozhodli s pěstováním fuchsií skončit, je podle něj čas. Fuchsie jsou náročné na péči a podle Pevného vypadají podle toho, kolik času jim pěstitel věnuje. S manželkou se stará o květiny na zahradě od rána do večera takřka celoročně. Bez volného dne jsou manželé od 20. února, kdy začínají s přesazováním matečnic fuchsií. Starat se o ně musí i po skončení výstavy, je nutné je také připravit na zazimování.

Příští rok už pergola s fuchsiemi na zahradě nebude. Podle Pevného si nechají zhruba 200 fuchsií a volnou plochu využijí pro trvalky. "Nikdo už nic nepěstuje, všichni už jen dopěstovávají. Tím, že vypadli zahraniční zaměstnanci a že se vše vozí z ciziny v nějaké minisadbě, která se dopěstovává, tak letos na jaře byl neskutečný nedostatek trvalek," dodal.

Zahrada manželů Pevných bude v rámci výstavy přístupná do poloviny srpna, otevřeno je každý den od 10:00 do 18:00 s výjimkou středy. Vystavené fuchsie na 2000 metrech čtverečních by měly být v plném květu někdy ke konci tohoto týdne, zpoždění mají oproti obvyklému stavu o tři až čtyři dny. Letošní rok je podle Pevného výjimečný množstvím škůdců a chorob. "To nepamatuji. Letos jsou snad všichni možní škůdci, co mohou být," uvedl. Na jaře to podle něj byly mšice, s teplem se objevily svilušky, třásněnky, molice a s deštivým počasím houbové choroby.

