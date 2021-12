Velké množství sněhu na ruském Dálném východě ohrožuje tygry ussurijské

Břetislav Machaček 13.12.2021 17:51 Reaguje na Hunter

Ono tam jaksi chybí, jaký ten sníh je. Pokud je kyprý a není ho

schopen unést, tak asi ano a do měst se asi zatoulali za zvěří,

která tam utekla taky. I z našich hor se při velké vrstvě sněhu

stahuje zvěř do podhůří a některá až do okolí lidských sídel.

V nouzi jde stranou i plachost a to mi pak pod včelařským

vozem, kde sníh není ,přespává srnčí a vůbec ji nevadí pes

(německý ovčák) štěkající na ně za deset metrů vzdáleným

plotem. Tak samo se za zvěří kdysi stahovaly k vesnicím

vlčí smečky a bývaly postrachem lidí. Takže i sníh a sníh

je rozdíl a je rozdíl chodit po zmrzlé krustě a nebo se

po břicho bořit do prašanu.

