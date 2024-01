Vestas použije pro větrnou elektrárnu v Baltském moři ekologičtější ocel

Licence | Všechna práva vyhrazena. Další šíření je možné jen se souhlasem autora Zdroj | Depositphotos Zatímco energie, kterou vyrábějí konvenční větrné turbíny, je považována za ekologickou, výstavba větrných elektráren může být "špinavým" procesem kvůli použití energeticky náročných materiálů, jako jsou ocel a železo.

Nový větrný park v Baltském moři, který bude dodávat elektřinu pro více než 1,5 milionu polských domácností, bude mít turbíny vyrobené z ekologičtější oceli. Největší výrobce turbín na světě Vestas Wind Systems se spojil s ocelárnou ArcelorMittal a při výrobě věží, na kterých se otáčejí lopatky, poprvé použije recyklovanou ocel. Tyto věže, které budou na farmě Baltic Power instalovány od příštího roku, sníží emise vznikající v dodavatelském řetězci ve srovnání s tradičním modelem o 66 procent, uvedla agentura Bloomberg.

Zatímco energie, kterou vyrábějí konvenční větrné turbíny, je považována za ekologickou, výstavba větrných elektráren může být "špinavým" procesem kvůli použití energeticky náročných materiálů, jako jsou ocel a železo. A protože vlády a průmyslová odvětví zvyšují úsilí o dosažení klimatických cílů, dostává se do popředí i samotné odvětví obnovitelné energie. Snahou je, aby se stalo udržitelnější.

"Je to obrovský krok vpřed," uvedla šéfka pro udržitelnost firmy Vestas Lisa Ekstrandová. "Dlouhou dobu jsme se zaměřovali zejména na ocel, protože jsem od začátku věděli, že je do důležitá páka pro to, aby svět splnil své klimatické závazky a snížil emise," dodala.

Více úsilí se věnuje ekologickým snahám již od počátku životnosti turbín nebo novému využití na jejich konci. Jeden startup, který Vestas podpořil, využívá dřevo ke stavbě věží. Jiné přeměňují vyřazené lopatky vyrobené převážně ze skleněných vláken, na mosty pro pěší nebo lavičky v parku.

Vestas uvedla, že od firmy ArcelorMittal bude získávat ocelové desky vyráběné ze šrotu v belgické huti pomocí elektrické obloukové pece a za pomoci větrné elektřiny. Výroba ocele ze šrotu vyžaduje méně energie než výroba nové ocele z železné rudy. Ve Španělsku se z těchto desek vyrobí těžké plechy, které pak dostanou továrny společnosti Vestas v Evropě.

Ekologičtější turbíny budou tvořit asi dvě třetiny z 76 turbín, které mají být instalovány na větrné farmě Baltic Power. Použití nízkoemisní oceli v horních dvou částech věže na moři sníží celkové emise věže o 25 procent. U věží na pevnině to může být ještě více, protože zde může být tato ocel použita na celou věž. Výroba ekologičtějších turbín bude trvat stejně dlouho jako konvenčních, budou ale stát více, dodal Vestas bez dalších podrobností.

Dánská firma také otevírá v Polsku továrnu na výrobu lopatek, které budou vyšší než socha Svobody. To je další známkou toho, že budoucí poptávka by měla zůstat zdravá.

"Očekáváme, že poptávka poroste," řekla Ekstrandová. "Pro další investice do takového produktu je důležité, aby byla dostatečná poptávka," dodala, ale neupřesnila, zda Vestas vede další jednání o dodávkách ekologičtějších turbín.

