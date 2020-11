Většině lidí je lhostejné, v jakém obalu si kupují jídlo a pití

Jan Šimůnek 18.11.2020 17:27

To je snad naprosto logické. Proč se starat o to, co nějaká pochybná organizace, nebo jedinec, prohlašuje za "neekologické" Když navíc za pár dnů či týdnů mohou hlásat pravý opak, jak se už mnohokrát v minulosti stalo.

