Vídeňské muzeum pootočilo obrazy o několik stupňů, aby upozornilo na oteplování

Ve vídeňském Leopoldově muzeu visí 15 obrazů známých umělců jako Egon Schiele, Gustav Klimt nebo Gustave Courbet trochu nakřivo. Muzeum je pootočilo o několik stupňů, aby tak upozornilo na důsledky globálního oteplování.

Obrazy jsou vychýlené ze své původní polohy právě o tolik stupňů, o kolik by mohly v průměru vzrůst teploty v krajích a místech na nich vyobrazených. Jde například o krajinu kolem rakouského jezera Attersee, podhůří Alp nebo pobřeží Atlantského oceánu. Muzeum dnes poukázalo na to, že tyto krajiny by mohly bez protiopatření brzy zmizet.

V listopadu klimatičtí aktivisté v Leopoldově muzeu potřísnili olejem jeden z Klimtových obrazů chráněných sklem, na které se přilepili. Ředitel muzea Hans-Peter Wipplinger tehdy akci kritizoval jako kontraproduktivní. Nyní muzeum našlo ve spolupráci s rakouskou platformou pro výzkum klimatu CCCA svou vlastní uměleckou odpověď.

Podle Wipplingera nemají muzea jen zachovávat kulturní dědictví, ale také umožňovat konfrontaci s nepříjemnými tématy. "V tomto smyslu vyjadřujeme solidaritu s úsilím klimatického hnutí," dodal Wipplinger.

V pondělí vydal Mezivládní panel OSN pro změnu klimatu (IPCC) zprávu, podle níž Země dosáhne úrovně kritického globálního oteplení o 1,5 stupně Celsia proti hodnotám před průmyslovou revolucí už v příštím desetiletí.

