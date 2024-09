Vinobraní na jihu Moravy uspíšila vedra v září, která hrozny vysušují

Licence | Všechna práva vyhrazena. Další šíření je možné jen se souhlasem autora Zdroj | Depositphotos

Víme, reklamy jsou otravné. A respektujeme, že je máte vypnuté :-) Budeme rádi, když nás podpoříte jinak. Prosíme, zvolte výši svého daru. Děkujeme Částka Kč

Doba trvání daru měsíc čtvrtletí rok

Váš e-mail Pro skrytí reklam se prosím přihlašte Pro skrytí reklam se prosím přihlašte Uživatelský e-mail Heslo

Zapomněli jste heslo? Změňte si je.

Přihlásit se mohou jen ti, kteří se již zaregistrovali.

Vinobraní na jihu Moravy urychlily tropické teploty, které po srpnu pokračovaly i v prvním týdnu v září. Teploty překračující 30 stupňů Celsia při převažujícím suchu urychlují vysychání hroznů, což snižuje výnos vinohradů, řekli ČTK oslovení zástupci vinařů i odborníků."Dlouhotrvající vysoké teploty se projevují na poklesu výnosů, protože hrozny ztrácejí hmotnost. To je největší problém současného počasí. Problém je to zejména u modrých odrůd, které dozrávají později a ještě nejsou chuťově vyzrálé," řekl Pavel Pavloušek z Ústavu vinohradnictví a vinařství na Zahradnické fakultě Mendelovy univerzity.

Hlavní část vinobraní začala v posledním srpnovém týdnu, tedy o dva až tři týdny dříve než v minulých letech. Dozrávání hroznů uspíšilo období v první polovině srpna, kdy začaly klesat noční teploty, což dozrávání hroznů prospívá. Naopak tropické noci pro hrozny dobré nejsou.

"Hrozny dozrávají velkým tempem, sklízejí se odrůdy, které obvykle přicházejí na řadu na přelomu září a října. Pokud by to tak pokračovalo, pak vinobraní bude hotové do konce září," řekl výkonný ředitel Svazu vinařů Martin Půček.

Rychlé dozrávání odrůd, které v minulých letech dozrávaly postupně, klade vyšší nároky na organizaci vinobraní. "Více odrůd letos dozrává současně, což klade vysoké nároky na organizaci sklizně jak při sběru, tak při následném zpracování hroznů. V důsledku dvouměsíčního horka také dochází k rychlému sesychání hroznů a snižování jejich velikosti, což nevyhnutelně povede k nižší sklizni, v mnoha případech až o desítky procent. Na druhou stranu je zatím kvalita sklizených hroznů výborná, což přináší naději na kvalitní ročník, především pro červená vína," řekl prezident Vinařské unie ČR Ondřej Beránek.

Vinařství Habánské sklepy má v prvním týdnu v září sklizenou téměř polovinu úrody v době, kdy v předchozích letech hlavní část vinobraní sotva začínala. "Například Veltlínské zelené, které jsme dříve sklízeli až koncem září, už nyní dosáhlo cukernatosti 23 stupňů. Takto raná a rychlá sklizeň je mimo všechny historické tabulky,“ uvedl ředitel vinařství Petr Ptáček.

Následky proměn počasí se v jednotlivých lokalitách liší, nestejnoměrné je postižení jarními mrazy i současné sucho. Zatímco v některých částech kraje vinohrady nedostatkem vody netrpí, jinde nepršelo prakticky po celé léto.

reklama