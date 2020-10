Vláda dala zelenou kanálu Koźle-Ostrava, který může být součástí kanálu Dunaj-Odra-Labe

Licence | Některá práva vyhrazena Foto | Jaroslav Kubec / Jaroslav Kubec / Wikimeda Commons Odlehčovací rameno řeky Odry obcházející polské město Racibórz. Rameno by mělo být součástí kanálu Dunaj-Odra-Labe. Ilustrační snímek.

Vláda na dnešním jednání dala zelenou přípravě českopolského kanálu na řece Odře. Tato tzv. Oderská větev je 62 km dlouhý kanál, který asi jednou čtvrtinou opvede po českém území. Celkové náklady na jeho vybudování budou asi 44 miliard korun, česká část vyjde na 15 miliard. Vláda dnes také vzala na vědomí studii proveditelnosti kanálu Dunaj-Odra-Labe . Informoval o tom ministr dopravy Karel Havlíček po jednání vlády.

Oderská větev podle ministra dopravy umožní významným způsobem podporu v oblasti ekonomiky, energetiky, dopravy, rekreace a turismu. "Bude to velký signál pro další podporu Moravskoslezského kraje," řekl Havlíček.

Oderská větev by v budoucnu mohla být součástí kanálu Dunaj-Odra-Labe. Vláda dnes vzala na vědomí studii proveditelnosti kanálu Dunaj-Odra-Labe. "To není nějaká na rychlo spíchnutá studie," říká Karel Havlíček. Vláda pověřila ministerstvo dopravy v roce 2011, aby studii vypracovalo. Studie vznikla ještě před nástupem Karla Havlíčka na post ministra dopravy, v jednu chvíli byla její příprava pozastavena. "Důvodem bylo, že se začala slibně rozvíjet severní větev. Čekali jsme, abychom tento projekt připravili detailněji," říká Havlíček. Studie podle jeho slov mimo jiné říká, že je představitelnější v budoucnu realizovat jen kanál Dunaj-Odra.

"To podstatné, co jsme dnes přijali, je, že začínáme budovat úsek Koźle-Ostrava, nikoliv ve smyslu stavebních prací, ale přípravy," říká Havlíček. Podle jeho slov by se stavět mohlo v horizontu deseti let. "Nezbytně nutná podmínka je, že projekt bude pokračovat do Polska. Podmínka je, že se splavní část Odry v Polsku, což je ale ve strategickém záměru Polska," říká Havlíček. "Projekt se nám zdá realizovatelný, studie proveditelnosti potvrdila to, že to dává smysl, pomůže to regionu, pomůže to v oblasti zaměstnanosti, projekt také řeší zadržování vody," říká Karel Havlíček.

Jeho resort má do poloviny příštího roku připravit jasný scénář projektu a jeho harmonogram, bude založena českopolská mezivládní komise a provede se aktualizace plánu územního rozhodnutí.

Záměr kanálu Dunaj-Odra-Labe je dlouhodobě vystaven silné veřejné i odborné kritice. Ochránci přírody dlouhodobě upozorňují na škody, které by kanál způsobil na českých řekách a cenné přírodě. Naďa Johanisová z Masarykovy univerzity v Brně ve Stanovisku ke Studii proveditelnosti koridoru Dunaj–Odra–Labe poukazuje na metodologické i obsahové nedostatky. Z jejího stanoviska vyplývá, že „koridor Dunaj–Odra–Labe ani Oodra–Labe nejsou společensky přínosnou stavbou a socioekonomicky se nevyplatí“.

