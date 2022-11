Vládní zmocněnkyně chce jednat se stávkujícími vysokoškoláky

Víme, reklamy jsou otravné. A respektujeme, že je máte vypnuté :-) Budeme rádi, když nás podpoříte jinak. Prosíme, zvolte výši svého daru. Děkujeme Částka Kč

Vládní zmocněnkyně pro lidská práva Klára Šimáčková Laurenčíková pozvala zástupce vysokoškoláků, kteří v tomto týdnu stávkují za klima, ke společnému jednání. Ve svém vyjádření zmocněnkyně uvedla, že požadavky studentského hnutí Univerzity za klima (UZK) jsou stěžejní k hledání řešení klimatických výzev. Zástupci hnutí, které stávku iniciuje, budou dnes o nabídce jednat, sdělila ČTK členka UZK Anežka Lindaurová. Stávkující vysokoškoláci míní, že české vlády neřeší dostatečně klimatickou krizi a narůstání nerovností ve společnosti. Do protestu se zapojili studenti z vysokých škol v Praze, Brně, Olomouci, Ústí nad Labem, Hradci Králové a v Plzni.

"Otevřeně vás (studenty stávkující za klima) zvu ke společnému jednání, na které přizvu i kolegyně a kolegy z klíčových resortů na vládní úrovni. Společný dialog považuji za důležitý a potřebný, stejně tak jako propojení sil a kapacit nás všech, kdo můžeme a musíme spolupracovat na tolik potřebné změně," uvedla Šimáčková Laurenčíková.

Studenti budou o nabídce zmocněnkyně vlády jednat na svých plénech. "Jsme nehierarchické hnutí, takže naše kroky musí být konsenzuální. Zatím to ale vypadá tak, že toho využijeme a předneseme své požadavky," řekla Lindaurová. K rozhodnutí by studenti podle ní mohli dospět během dneška.

Studenti vládu vyzývají, aby si vytyčila řešení klimatické krize jako svou prioritu a začala urychleně snižovat emise skleníkových plynů, které způsobují globální oteplování. To vede k dlouhotrvajícímu suchu, častějším záplavám nebo i rozsáhlým požárům. Podle účastníků stávky by vláda měla mimo jiné zřídit zvláštní ministerstvo nebo určit vládního zmocněnce, jejichž agendou bude boj s klimatickou změnou a jejími důsledky. Studenti také vyzvali vládu, aby se zasadila o to, aby do roku 2033 skončily v Česku uhelné elektrárny.

Ondřej Charvát z tiskového oddělení ministerstva životního prostředí (MŽP) v reakci na prohlášení sdělil, že pro vládu už je klima jednou z priorit a vláda podporuje opatření Zelené dohody pro Evropu. Charvát také mimo jiné uvedl, že MŽP usiluje o odklon od uhlí před rokem 2033.

Podle vládní zmocněnkyně je klimatickou krizi a společenské nerovnosti, na které studenti upozorňují, potřeba řešit. "V době současných alarmujících klimatických okolností se musíme jako společnost odprostit od polemiky, 'zda' a za jakou cenu chránit klima, a místo ní se soustředit na otázku, 'jak' co nejrychleji zachránit naši planetu, a tak i naši budoucnost," uvedla.

Vysokoškoláci začali stávkovat v pondělí, protest bude vrcholit ve čtvrtek průvodem metropolí. Pochod "Za klimatickou spravedlnost", kterého by se měly účastnit podle organizátorů stovky lidí, povede z náměstí Jana Palacha přes Národní ulici ke Strakově akademii. Tam budou podle organizátorů stávky požadavky protestujících předány vládě.

Na zapojených 18 fakultách stávkující studenti mimo jiné v tomto týdnu pořádají besedy, přednášky, promítání či workshopy. Jejich tématy jsou například klimatická změna, energetická chudoba, sociální nerovnosti a transformace uhelných regionů v Česku.

V Praze dnes budou stávkující studenti nocovat podle Lindaurové v prostorách Fakulty humanitních studií Univerzity Karlovy (UK). Podle zástupkyně UZK s tím vedení fakulty souhlasí. Minulé noci strávily desítky studentů také mimo jiné v budově Filozofické fakulty UK, v prostorách Vysoké škole uměleckoprůmyslové a na DAMU.

