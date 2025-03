Sanace po nehodě v Hustopečích potrvá 2 roky. Vlak s benzenem překročil rychlost

Licence | Všechna práva vyhrazena. Další šíření je možné jen se souhlasem autora Zdroj | HZS Olomouckého kraje

Přibližně o 50 kilometrů za hodinu překročil rychlost před vykolejením vlak s benzenem, který havaroval v pátek v Hustopečích nad Bečvou na Přerovsku. Z cisteren s 1020 tunami benzenu, jež začaly kvůli nehodě hořet, hasiči zachytili 360 tun látky. Zbytek těkavé látky shořel, část se dostala také do půdy a prostoru kolejí. Kontaminované území bude muset být odtěženo. Oblast kolem nehody je podle firmy Dekonta, pověřené likvidací ekologických následků havárie, silně znečištěná a sanace potrvá minimálně dva roky. Ministr životního prostředí Petr Hladík (KDU-ČSL) označil rozsah havárie za bezprecedentní. Podle něj ale zafungovala sanační opatření a množství benzenu v podzemních vodách se snižuje.Nehoda se stala v pátek 28. února kolem poledne, když vlaková souprava projížděla železniční stanicí Hustopeče nad Bečvou ve směru od Valašského Meziříčí na Vsetínsku. Při průjezdu návěstidlem a výhybkou poblíž budovy stanice se z dosud nezjištěných příčin odpojila lokomotiva od zbytku soupravy. Podle Drážní inspekce vlak při vjezdu do stanice překročil více než dvojnásobně nejvyšší dovolenou rychlost v daném úseku. Místo 40 kilometrů za hodinu jel rychlostí asi 95 kilometrů v hodině. ČTK o tom dnes informoval generální inspektor Drážní inspekce Jan Kučera.

Inspekce se však podle něj nezabývá odpovědností za trestný čin. "Šetření je teprve na začátku a v žádném případě na základě zjištění Drážní inspekce nelze konstatovat vinu strojvedoucího, neboť dosud není vyloučena ani technická závada lokomotivy či na soupravě," uvedl Kučera. Nehodu prověřují policisté pro podezření z obecného ohrožení z nedbalosti.

Vlak převážel v 17 vagonech jedovatý benzen. Při nehodě 15 vagonů po vykolejení vzplálo. Nikdo nebyl zraněn, ale škody budou zřejmě ve stovkách milionů korun. Odhad škod na životním prostředí činí asi sto milionů, dalších přibližně 125 milionů korun je škoda na infrastruktuře a vlaku a chemička DEZA, ze které benzen vlak vezl, odhadla škodu na desítky milionů. Sanace podzemních vod a hornin v místě nehody zabere nejméně dva roky, řekl dnes ČTK Petr Mothejl ze společnosti Dekonta, který se účastní zásahu na místě.

"Kdyby někdo chtěl vymyslet, jak udělat největší možnou škodlivou havárii, tak použije benzen a cisterny na železnici, což znamená velký obsah kontaminantu, a havárii v propustném hydrogeologickém prostředí, což je tady," řekl Mothejl. Řada opatření se podle něj udělala ihned po nehodě, a díky nim se koncentrace benzenu snižuje.

Z převáženého benzenu se hasičům podařilo po nehodě a požáru zachytit asi třetinu. "Celkem 360 tun je celková hodnota zachyceného benzenu. Dvě cisterny se podařilo uchránit, požár je tak nezasáhl. Další tři cisterny byly sice zasaženy, ale látka z nich neunikla, přečerpali jsme je do náhradních cisteren," řekl na dotaz ČTK šéf krajských hasičů Karel Kolářík. Dnes hasiči pracovali na poslední cisterně. Zbytek těkavé látky shořel a část se dostala také do půdy.

Těkavou látku nyní odborníci odčerpávají ze sondážních jam, vyhloubeno jich je už 20, a přilehlé jezero chrání norná stěna. Rozsah znečištění je zhruba 700 mikrogramů na litr - podle odborníků jde o rozpustné látky, benzen se přibližně do deseti procent svého objemu rozpouští, 90 procent zůstává na hladině. "Tyto koncentrace se pomalu snižují, což svědčí o tom, že realizované práce byly provedeny dobře," uvedl Mothejl.

Ministr Hladík dnes novinářům řekl, že dosavadní sanační opatření fungují. "Mám mírně optimistickou zprávu, k dnešnímu ránu jsou měření o trochu nižší než ve středu. Stále jsme v limitu v mikrogramech, jde o 670 mikrogramů (0,67 miligramu). Limit, který se týká nebezpečnosti vůči rybám, je 3,5 miligramu. Jsme tak stále řádově níže, než je kritická mez," uvedl. Znovu ubezpečil, že žádné riziko v ovzduší nehrozí.

Hustopečští rybáři už dříve označili nehodu za tragédii, toxická látka podle nich ohrožuje dvě blízká jezera. Příští týden chtějí odborníci navrhnout systém sanace celého území. "Jedním z těch prvních opatření bude oddělit jezera bariérou, to znamená například navezením jílu, nebo nějakých jiných zábran, aby se to nepromísilo," řekl ČTK generální ředitel České inspekce životního prostředí Petr Bejček. Zabránit by tomu měly také norné stěny a sorpční hady, které benzen jímají.

Míru kontaminace zemědělské půdy u Hustopečí prokáže analýza půdních vzorků. Odborníci z Ústředního kontrolního a zkušebního ústavu zemědělského (ÚKZÚZ) je odeberou v pátek v oblasti podle větru v době požáru, tedy ve směru k obcím Poruba a Palačov, řekla mluvčí ústavu Petra Hrabčáková.

V Hustopečích je nyní do prací nasazeno denně 110 hasičů, v době samotné havárie operovalo na místě až 180 hasičů. "S takovým rozsahem havárie jsme se nepotkali nejen na území České republiky, ale i na úrovni střední Evropy. Během posledních 30 let jsme nic takového nepoznali," řekl dnes ČTK velitel drážních hasičů jednotky Přerov Ondřej Kovácz, který zasahoval u havárie od začátku.

Obnovení provozu na trati mezi stanicemi Hranice na Moravě a Valašské Meziříčí může trvat týdny, ale i měsíce, řekl dnes ČTK generální ředitel Správy železnic Jiří Svoboda. "Rozhodující zde bude zlomová věc a to, do jaké hloubky budeme muset odtěžovat těleso dráhy," uvedl. "Bude rozhodující, do jaké hloubky se látka dostala. A to druhé, což nám zatím přeje počasí, jak rychle se bude odpařovat," doplnil.

