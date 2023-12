Von der Leyenová uvítala dohodu z COP28 jako dobrou zprávu pro celý svět

Víme, reklamy jsou otravné. A respektujeme, že je máte vypnuté :-) Budeme rádi, když nás podpoříte jinak. Prosíme, zvolte výši svého daru. Děkujeme Částka Kč

Předsedkyně Evropské komise Ursula von der Leyenová uvítala dnešní dohodu o odklonu od fosilních paliv na závěr klimatické konference COP28 v Dubaji a označila ji za dobrou zprávu pro celý svět. Podle ní by mohla urychlit přechod k čistší a zdravější ekonomice a mohla by udržet svět na cestě k dosažení klimatických cílů dohodnutých na COP21 v Paříži v roce 2015. Francouzský prezident Emmanuel Macron uvedl, že dohoda z Dubaje je "důležitá zastávka na cestě" k přechodu na nefosilní energie a vyzdvihl uznání role jaderné energie."Je to dobrá zpráva pro celý svět, že nyní máme mnohostrannou dohodu o urychlení snižování emisí směrem k čisté nule do roku 2050 s naléhavými kroky v této kritické dekádě," uvedla von der Leyenová v prohlášení.

"Svět se zavázal ke ztrojnásobení kapacity obnovitelných energií a zdvojnásobení tempa zlepšování energetické účinnosti do roku 2030. To dodává silné obrátky odklonu od fosilních paliv," připomněla šéfka unijní exekutivy.

Francouzský prezident Macron hodnotí dohodu z COP28 jako důležitý mezník v přechodu na nefosilní energie. "Dohoda z Dubaje je důležitá etapa. Zavazuje svět k přechodu na nefosilní energie ztrojnásobením obnovitelných zdrojů a uznáním klíčové role jaderné energie. To je premiéra a posun v dodržování pařížské dohody. Zrychleme!" vyzval francouzský prezident ve vyjádření na síti X.

Evropský komisař pro klima Wopke Hoekstra dnes v Dubaji řekl, že závěry klimatické konference jsou začátkem konce fosilní éry. Jde o den, kdy se můžeme radovat z toho, že "lidstvo konečně učinilo to, na co jsme dávno čekali".

Závěry konference uvítala například i německá vláda. Německá ministryně zahraničí Annalena Baerbocková podle německé delegace v Dubaji uvedla, že jí spadl "obrovský kámen ze srdce". "Německá delegace a ministryně zahraničí mají velkou radost, že svět se dohodl na konci fosilní éry," uvedla delegace.

