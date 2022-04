Vražné chystá oslavy 200 let od narození slavného rodáka, zakladatele genetiky, Gregora Johanna Mendela

Licence | Volné dílo (public domain) Zdroj | Wikimedia Commons Expozice nechce ukázat Mendela jenom jako genetika. "To je samozřejmě úplně to největší, jak je Mendel prezentován. Ale on se věnoval spoustě jiných věcí, byl to meteorolog, byl to včelař. Chceme ukázat návštěvníkům a dětem i tyhle jeho stránky," řekla starostka obce.

Obec Vražné na Novojičínsku chystá oslavy letošních 200 let od narození svého slavného rodáka, zakladatele genetiky Gregora Johanna Mendela. Chce například vystavit rekonstruovanou křtitelnici, z níž byl Mendel pravděpodobně pokřtěn, a v blízkosti jeho rodného statku v místní části Hynčice vysadit 200 hrušní. Připravuje i obnovu expozice o Mendelovi, bude ale hotova zřejmě až příští rok a obec na to shání peníze, řekla starostka Vražného Gabriela Grzegorzová (Vražné - obec 21. století).Současná expozice v Mendelově rodném domě je z roku 2007. "Jsou to panely s texty, s fotkami, jsou tam odkazy na všechna místa, kde Mendel působil, jsou tam dokumenty, které vytvořil. Ale když se podívám na dnešní dobu a dnešní generaci, která vyžaduje něco jiného, tak pro ně není zajímavá. A my chceme zacílit hlavně na mladší generaci," řekla starostka.

Připravovaná expozice má být podle ní interaktivní a hravá. "Budou tam interaktivní panely, bude tam stroj genetiky, se kterým si budou moci hrát, bude tam i badatelna, uvidí tam pod mikroskopem, jak Mendel mohl pozorovat ve své době a zkoumat různé věci," řekla Grzegorzová.

Náklady na vybudování nové expozice se odhadují na 22 milionů korun, které obec ve svém rozpočtu nemá. Nyní proto shání peníze. O pomoc s financováním žádá i vládu.

Náměstek moravskoslezského hejtmana Lukáš Curylo (KDU-ČSL) řekl, že s financováním oslav pomůže obci i kraj, který podpořil rekonstrukci křtitelnice, opravu přístupového schodiště a také projektovou dokumentaci nové expozice. "V červnu budeme na zastupitelstvu schvalovat další milion na doprovodné aktivity. Celková částka dosahuje dvou milionů korun," řekl Curylo.

Generální ředitel Národního zemědělského muzea Zdeněk Novák řekl, že muzeum si Mendelovo výročí připomene řadou aktivit. Těžiště oslav bude v Praze, kde bude v červnu otevřena velká výstava Nekonečný příběh. "Chceme tam ukázat, že jeho objevy jsou stále motorem programu, který ministerstvo zemědělství udržuje a podporuje všechny výzkumné plemenářské šlechtitelské stanice, kde probíhá udržovací šlechtění třeba starokladrubských koní v Kladrubech nad Labem nebo novošlechtění nových odrůd pšenice nebo jablek v Holovousích," řekl Novák.

Gregor Johann Mendel se narodil ve slezských Hynčicích, dnešní místní části Vražného, 22. července 1822. Do dějin se zapsal jako zakladatel nauky o dědičnosti. Své pokusy s křížením hlavně hrachu shrnul do tří základních zákonů, které se staly základem moderní genetiky. Mendel se zabýval také křížením včel a meteorologií, byl opatem kláštera ve Starém Brně. Zemřel 6. ledna 1884.

Starostka řekla, že pro obec je náročné i samotné provozování Mendelova rodného domu. Venkovská usedlost z 18. století byla po rekonstrukci za 30 milionů korun otevřena v roce 2007, Vražné ji dostalo před čtyřmi lety darem od Mendelovy nadace. Nyní obci slouží částečně jako kulturní dům, konají se v něm i svatby. Gerzegorzová řekla, že loni tam obec zkoušela pořádat i dětské tábory, v jedné části plánuje ubytování a domlouvá se s kavárnou z Nového Jičína, aby tam udělala svou pobočku. Důležité je také napojení na síť cyklostezek.

