VW očekává, že přísnější emisní pravidla EU ho budou letos stát 1,5 miliardy eur

Německá automobilka Volkswagen předpokládá, že přísnější pravidla Evropské unie pro automobilové emise ji budou v letošním roce stát zhruba 1,5 miliardy eur (téměř 38 miliard Kč). Na setkání s analytiky to podle agentury Bloomberg tento týden uvedl Rolf Woller, který má ve Volkswagenu na starosti vztahy s investory.Předpokládané náklady zahrnují pokuty za nesplnění přísnějších emisních cílů. Volkswagen podle Wollera rovněž očekává, že na jeho zisky bude mít negativní vliv potřeba prodávat více elektromobilů na úkor rentabilnějších modelů se spalovacími motory.

Koncern Volkswagen je největším výrobcem automobilů v Evropě. Jeho součástí je mimo jiné Škoda Auto.

Evropským automobilkám od letošního roku hrozí vysoké pokuty za neplnění klimatických cílů. V poslední době však sílí politický tlak na zmírnění těchto pokut. Česko usiluje o to, aby se v letošním roce pokuty neplatily a emisní cíle pro automobilky se rozložily do pěti let.

Evropská komise v pondělí oznámila, že 30. ledna zahájí strategické rozhovory o budoucnosti automobilového průmyslu v Evropě. "Komise uznává naléhavou potřebu učinit kroky pro ochranu evropského automobilového průmyslu a zajištění jeho budoucnosti v rámci Evropské unie," stojí v prohlášení unijní exekutivy.

