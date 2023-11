Výbor odmítl pirátský návrh na změnu řízení Energetického regulačního úřadu

Víme, reklamy jsou otravné. A respektujeme, že je máte vypnuté :-) Budeme rádi, když nás podpoříte jinak. Prosíme, zvolte výši svého daru. Děkujeme Částka Kč

Sněmovní hospodářský výbor dnes odmítl pozměňovací návrh Pirátů na změnu řízení Energetického regulačního úřadu i další úpravy, které měly zvýšit průhlednost jeho rozhodování. Předseda pirátského klubu Jakub Michálek ho chtěl vložit do novely energetického zákona, která má umožnit vznik energetických komunit. Výbor dnes projednával přednesené pozměňovací návrhy k novele a zaujímal k nim stanoviska. Podpořil například přesnější definici zranitelného zákazníka.

Energetické komunity, kterým novela umožňuje vznik, budou moci mezi sebou sdílet místně vyrobenou elektřinu prostřednictvím distribuční sítě. Má být také možné sdílení vlastní vyrobené elektřiny na jiném předávacím místě, například z chalupy do bytu. Energetická společenství jako noví účastníci trhu se stanou právnickou osobou, družstvem nebo spolkem a budou registrována na Energetickém regulačním úřadu.

Michálek chtěl například z úsporných důvodů také snížit počet členů Rady ERÚ z pěti na tři. U dvou zbývajících členů kromě předsedy navrhoval zrušit nároky na náhrady výdajů i naturální plnění. Jeho návrh počítal i s tím, že v zájmu vyšší průhlednosti rozhodování by se zveřejňoval úplný zápis z jednání Rady ERÚ. Kromě toho navrhl Michálek zavedení automatických náhrad spotřebitelům za nekvalitní dodávky elektřiny nebo plynu. Kompenzace by se podle jeho návrhu automaticky promítaly jako sleva.

Předseda výboru Ivan Adamec (ODS) však návrh na změnu řízení ERÚ kritizoval a své kritické stanovisko chce zopakovat i na plénu Sněmovny. Návrh označil mimo jiné za "totálně likvidační". Kriticky se vyjádřili i zástupci opozičního hnutí ANO. "Regulační úřad by v tuto chvíli strašně oslabil," řekl Adamec České televizi a ČTK. "Toto se musí vyřešit klasickým standardním postupem: Říci, co vlastně chceme od toho regulačního úřadu, co má konkrétně dělat, jaká jsou očekávání a tomu přizpůsobit proceduru té změny. Ale takhle to neproběhlo," zdůraznil Adamec.

"Byl to úplně radikální poměrně široký pozměňovací návrh, který měnil pravomoci ERÚ, měnil systém rozhodování, přijímání jednotlivých rozhodování a hlavně snižoval počet členů Rady ERÚ," řekl ČTK místopředseda výboru Martin Kolovratník (ANO). "Naopak podle našeho názoru musí být ten ERÚ robustnější, musí mít větší množství odborníků a kvalifikovanější rozhodování," dodal. Ocenil odmítavý postoj koaličních poslanců. Podle něj tak zvítězila odbornost.

Výbor odmítl mimo jiné návrh Davida Šimka (KDU-ČSL), který chtěl prolomit navrhované pravidlo, že žádný člen energetické komunity nesmí mít víc než deset procent hlasovacích práv. Šimek naopak chtěl umožnit, aby obce, města, kraje i dobrovolné svazky obcí mohly mít vyšší podíl. Stejně tak by vyšší podíl mohly mít i jejich příspěvkové organizace. Šimek svůj návrh zdůvodnil mimo jiné tím, že zmíněné instituce budou v tuzemsku hlavním iniciátorem energetických společenství. Nehrozí podle něj, že by své silnější postavení samosprávy zneužívaly. Předseda Adamec však varoval, že v takovém případě se komunitní energetika změní na komunální. Poukazoval i na to, že se krajská a obecní zastupitelstva každé čtyři roky mění.

Novela energetického zákona zavádí i institut takzvaného zranitelného zákazníka, který bude ve srovnání s jinými odběrateli více chráněný. Půjde o lidi, kteří ve svém bydlišti využívají zařízení vyžadující nepřetržitou dodávku elektřiny, jehož využívání je nezbytné pro zachování základních životních funkcí. Přesný výčet těchto pomůcek stanoví vláda nařízením. Výbor dnes podpořil zpřesnění, které například zvyšuje horní hranici ročního odběru elektřiny v těchto místech z 20 na 30 megawatthodin. Zpřesňuje se také ustanovení, kdo bude zranitelným zákazníkům vydávat patřičné lékařské potvrzení. Součástí potvrzení bude i osvědčení faktického stavu kritické zdravotní závislosti na této pomůcce.

