Výbor podpořil určení peněz z povolenek jen na řešení následků změn klimatu

Sněmovní hospodářský výbor dnes doporučil Sněmovně schválit vládní novelu zákona o emisních povolenkách, která především zavádí, že peníze z prodeje emisních povolenek bude možné využít jen na opatření, která budou snižovat nebo kompenzovat důsledky změny klimatu. Výbor neobdržel žádné pozměňovací návrhy. Návrh novely reaguje na upravenou směrnici EU, která vyžaduje, aby veškeré výnosy z povolenek byly využity na ochranu klimatu.Dosud musela být takto použita polovina těchto výnosů, v případě zbylých peněz šlo jen o doporučení. Část peněz bude možné využít například na administrativní náklady spojené s fungováním systému emisních povolenek nebo na příspěvky některým mezinárodním organizacím v souvislosti se závazky v ochraně klimatu.

Zpravodajka k návrhu Berenika Peštová (ANO) opět poukazovala na to, že ministerstvo životního prostředí nepřevádí celou evropskou směrnici, ale jen to, co nemá dopad na občany. Podle ní je to kvůli tomu, že je před volbami. Vláda ale podle ní vystavuje stát riziku sankcí ze strany Bruselu pro nesplnění transpoziční povinnosti, protože zavádí jen malou část ze systému obchodování s povolenkami EU ETS 2. V tomto systému se bude za emise skleníkových plynů platit i v silniční dopravě nebo za vytápění pro bydlení. Panují obavy z rozsáhlých dopadů na ceny a zdražování.

Podle vyjádření vrchního ředitele sekce ochrany klimatu ministerstva životního prostředí Petra Holuba podporuje většina průmyslu plné zavedení systému ETS 2 kvůli narovnání podmínek, protože část podniků podle něho podléhá povolenkám již nyní, zatímco jiné nikoli. To ale odmítl předseda výboru Ivan Adamec (ODS), který zdůraznil, že "poslanci zastupují občany." Podotkl také, že vše nakonec zaplatí střední třída. Řekl také, že nezná nikoho, kdo by zvedl ruku pro úplnou implementaci evropské směrnice.

Ministr financí Zbyněk Stanjura (ODS) již v červenci řekl, že se Česko pokusí v Evropské unii prosadit zrušení, nebo alespoň podstatné odložení začátku účinnosti systému emisních povolenek ETS 2. Podle ministra by cenu povolenek zaplatily domácnosti a firmy. Vyjádřil také obavy z toho, že by systém povolenek mohl snížit konkurenceschopnost Evropské unie proti zbytku světa.

Emisní povolenky nakupují elektrárny a další průmyslové podniky, které vypouštějí do ovzduší skleníkové plyny, hlavně oxid uhličitý. Jedna povolenka opravňuje podnik vypustit do atmosféry jednu tunu oxidu uhličitého, případně ekvivalentního množství jiného plynu. Vykazovat emise musejí i letecké společnosti.

