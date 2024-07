Výborný: Neexistuje zákon který by myslivce donutil snižovat stavy zvěře

Karel Zvářal 29.7.2024 07:29

Rád bych se někde dočetl, jak vysoké škody (v mld Kč) páchá na přírodě člověk. A jestli myslivci by neměli mít spíše za úkol navýšit stavy drobné zvěře... To by ovšem se ukázalo jako naprosto nesplnitelné přání (všichni vědí proč).

Odpovědět