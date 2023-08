Výrobce izolací z recyklátu testuje výrobu pelet pro vytápění závodu v Brandýse Licence | Všechna práva vyhrazena. Další šíření je možné jen se souhlasem autora Zdroj | Depositphotos Ilustrační foto Víme, reklamy jsou otravné. A respektujeme, že je máte vypnuté :-) Budeme rádi, když nás podpoříte jinak. Prosíme, zvolte výši svého daru. Děkujeme Částka Kč

Doba trvání daru měsíc čtvrtletí rok

Váš e-mail Pro skrytí reklam se prosím přihlašte Pro skrytí reklam se prosím přihlašte Uživatelský e-mail Heslo

Zapomněli jste heslo? Změňte si je.

Přihlásit se mohou jen ti, kteří se již zaregistrovali. Společnost CIUR, která vyrábí izolační materiál z recyklovaného papíru, začne ve svém závodě v Brandýse nad Labem vytápět peletami vyrobenými zejména z tříděného odpadu. Aktuálně je vyrábí ve zkušebním programu. Společnost tak chce do budoucna zajistit plnou nezávislost výroby na fosilních palivech. Loni v srpnu stoupla cena elektřiny, která je pro výrobu klíčová, sedminásobně. Společnost kvůli tomu musela omezit plánované investice. ČTK to řekl ředitel výroby a výzkumu společnosti Mojmír Urbánek. "Pelety, které jsme nyní zkušebně vyráběli a nechali certifikovat, primárně budeme vyrábět pro vlastní potřebu, abychom získali zkušenosti s jejich spotřebou a kontinuálně i homogenní kvalitou," uvedl Urbánek. Pelety z recyklátu jsou například z papíru, který už dál nelze využít, nebo z různých druhů slámy. "Zaměřujeme se na to, aby byly z materiálů, které jsou většinou z obnovitelných zdrojů nebo z materiálu, který je označen za odpadní," doplnil. Kvůli novému systému vytápění společnost v závodě buduje automatickou kotelnu a nový centrální rozvod tepla. "Je to velmi vysoká i dlouhodobě neplánovaná investice, ale jsme rádi, že náš výrobní závod má do budoucna řešení ve větší soběstačnosti z hlediska dodávek energií," uvedl Urbánek. Společnost pořídila i sušárnu, aby mohla do budoucna ve výrobě využít i vlhké suroviny nevhodné pro další recyklaci. Vedle vysoké ceny elektřiny loni společnost čelila i prudkému nárůstu ceny recyklovaného papíru. "Nízká dostupnost, problémy s transportem, vysoká poptávka z papírenského průmyslu po covidovém období vyhnaly ceny až na trojnásobky cen roku 2020," uvedl Urbánek. Aktuálně je podle něj situace stabilizovaná, méně kvalitní druhy papírenského odpadu klesly na původní úroveň. "Druhy s vyšší kvalitou se nyní drží na stabilní, avšak zhruba o 30 procent vyšší úrovni než dříve," doplnil. Období covidu podle něj výrazně změnilo dostupnost a nakládání i s dalšími recykláty. "Obecně se mění skladba papíru směrem k obalovým materiálům a ubývá zdrojů polygrafického průmyslu. Stále jsou však velké rezervy v tom, co vyhazujeme jako společnost do směsného odpadu," uvedl Urbánek. Brandýský výrobní závod ročně zpracuje přes 30 000 tun druhotných surovin z papíru a z recyklované směsi vyrábí přes 60 druhů výrobků. Papír si v závodě sami třídí a míchají směsi podle dalšího využití. "Některý dodáváme zpět do papírenského průmyslu, odkud zas odebíráme polotovary pro velmi speciální a kvalitativně velice citlivé vlákniny," uvedl Urbánek. Vedle papíru využívají i další druhotné suroviny, například fólie z bezpečnostních skel nebo zemědělský odpad. Úspory v nákladech na energie má přinést i právě instalované fotovoltaické panely s výkonem 490 kW. Investice jdou rovněž do inovací výrobních technologií, zprovozněna byla například nová automatická linka na stelivo pro domácí mazlíčky. Hlavním výrobkem firmy CIUR je foukaná tepelná izolace z přírodních celulózových vláken. Společnost vyrábí také materiály pro průmysl, především celulózová vlákna využívaná při stavbách silnic i v průmyslu. Dalšími produkty jsou akustické izolace nebo takzvaný filmový sníh, který se využívá při natáčení filmů. V Brandýse nad Labem působí firma od roku 1991, v závodě zaměstnává 170 lidí. Společnost svůj hospodářský rok ukončuje v březnu, za loňský rok v tomto období utržila přes 600 milionů korun a očekává zisk kolem pěti milionů korun. reklama tisknout poslat BEZK využívá agenturní zpravodajství ČTK, která si vyhrazuje veškerá práva. Publikování nebo další šíření obsahu ze zdrojů ČTK je výslovně zakázáno bez předchozího písemného souhlasu ze strany ČTK.

Dále čtěte | Pardubice pokračují v přípravách výstavby Centra pro komplexní využití odpadu Vytříděný odpad lze proměnit ve stavební desky s různorodým využitím Gastroodpad podle průzkumu třídí polovina obyvatel sídliště Povel v Olomouci

Online diskuse Redakce Ekolistu vítá čtenářské názory, komentáře a postřehy. Tím, že zde publikujete svůj příspěvek, se ale zároveň zavazujete dodržovat pravidla diskuse . V případě porušení si redakce vyhrazuje právo smazat diskusní příspěvěk Do diskuze se můžete zapojit po přihlášení Uživatelský e-mail Heslo Zapomněli jste heslo? Změňte si je.

Přihlásit se mohou jen ti, kteří se již zaregistrovali.