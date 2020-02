Výrobce zvířecích krmiv Vafo tvrdí, že snížil koncentraci zápachu

Licence | Všechna práva vyhrazena. Další šíření je možné jen se souhlasem autora Zdroj | repy.cz Firma Vafo Praha ve svém provozu v Chrášťanech spustilo v prosinci další vodní pračku na vzduch. / Ilustrační foto

Firma Vafo Praha ve svém provozu v Chrášťanech spustilo v prosinci další vodní pračku na vzduch. Koncentrace látek, které mohou zapáchat, se snížily o více než 70 procent, uvedli včera na tiskové konferenci zástupci společnosti a environmentální komise. Ta se poprvé sešla v listopadu, aby pomohla společnosti řešit zápach, na který si mnoho lidí v okolí stěžuje. Podle Karolíny Čápové ze společnosti klesl i počet stížností v prosinci a lednu proti předchozím dvěma měsícům o 60 procent.

Starosta Chrášťan Pavel Hrdlička (nez.) potvrdil, že se situace zlepšila. "Už je tak měsíc znát, že se tam nějaké další zařízení nainstalovalo. Ubyly i stížnosti občanů, za měsíc jsme zaregistrovali jediný podnět. Myslím si, že to zlepšení je opravdu znatelné," uvedl Hrdlička.

Starostka městské části Praha-Zličín Marta Koropecká (nez.) řekla, že stížnosti občanů úřad pořád registruje, statistiku o jejich počtu nicméně k dispozici nemá. Je podle ní nutné brát v potaz i počasí. S dalším hodnocením chce starostka počkat do schůzky se zástupci firmy, pražského magistrátu a dotčených městských částí, která se má podle starostky uskutečnit na začátku března.

Náměstek pražského primátora Petr Hlubuček (STAN) uvedl, že mu přijde předčasné nyní situaci hodnotit, i když pozitivní posun nevylučuje. "To asi ukáže čas a spíše jarní a letní měsíce, než ta zima, kdy lidé třeba tolik nevětrají," řekl. Cílem podle něj je, aby nechodily žádné stížnosti.

Firma Vafo v Chrášťanech vyrábí prémiová krmiva pro domácí mazlíčky od roku 1994. Tehdy byl podnik v dostatečné vzdálenosti od Prahy.

Zápach, který nese odpadní vzduch z Vafa, je podle předsedy komise a vedoucího Ústavu plynných a pevných paliv a ochrany ovzduší Vysoké školy chemicko-technologické v Praze Karla Ciahotného netypický. Zápach podle něj přenáší molekuly aerosolu, jsou tedy obklopené molekulami vody, které je dokážou přenést na dlouhé vzdálenosti. Pevné látky, nesoucí zápach, navíc mohou reagovat, takže zápach může být kilometry od továrny horší než ve chvíli, kdy se odpadní vzduch z továrny vypouštěl.

Odborníci nyní budou podle něj testovat zařízení, kterým by se množství vypouštěného aerosolu snížilo. Firma si jej pak, pokud bude mít dobrou účinnost, zakoupí. Dalším opatřením, které odborníci navrhli, je recyklace vzduchu v provozu, takže by se jej vypouštělo méně. Třetím je změna chlazení ve vodních pračce, která vzduch v továrně čistí.

Zápach z továrny Vafo nejvíce obtěžuje obyvatele Zličína. Radnice problém řeší od roku 2008, na firmu podala žalobu. Podobně plánují postupovat Řeporyje. Praha 13 a 17 požadují okamžité zastavení výroby. Společnost loni na začátku listopadu uvedla, že v posledních letech investovala do technologií na čištění odpadního vzduchu 78 milionů korun.

Vafo požádalo předloni o rozšíření výroby, Středočeský kraj to povolil. Proti tomu se odvolal pražský magistrát. O povolení pro rozšíření výroby by tak mělo rozhodnout ministerstvo životního prostředí. Požádá jej o to Středočeský kraj kvůli výjimečné obtížnosti a neobvyklosti, uvedla v půlce loňského listopadu Helena Frintová ze středočeského hejtmanství. Proti rozšíření výroby lidé z okolí loni demonstrovali.

