Výrobu medoviny letos zdržela i nedostupnost koření. Kvůli pandemii nefungovala pošta na Srí Lance

V letošním roce došlo k výraznému opoždění dodávky koření. Problém se objevil například u jednoho ze druhů skořice i u vanilky. Například na Srí Lance nějakou dobu nefungovala pošta. Kvůli tomu byl výpadek dodávek přes šest týdnů.

Výrobu některých druhů medoviny ovlivnila i dočasná nedostupnost surovin. Letošní produkce bude dle výrobce Jiřího Bartoše ze Ptic u Prahy meziročně zřejmě nižší, protože mimo jiné není jisté, zda a v jakém rozsahu budou adventní trhy, které mají v prodeji medoviny důležitou roli. Letos vyrobí desítky hektolitrů medoviny. Zásadními odběrateli jsou nyní především stálí zákazníci, sdělil ČTK na dotaz Bartoš.

"V letošním roce skutečně došlo k výraznému opoždění dodávky koření," uvedl Bartoš. Kvůli kvalitě i ceně spolupracuje přímo s producenty. Problém se objevil například u jednoho ze druhů skořice i u vanilky. "Jak jsem od našich dodavatelů zjistil, například na Srí Lance nějakou dobu nefungovala jejich pošta. Kvůli tomu byl výpadek dodávek přes šest týdnů," dodal. Výroba jeho Vánoční medoviny se tak zpozdila.

Menší objem produkce ovlivnil také investice, například do filtračního zařízení, které sice výrobce medoviny pořídil nové, ale s menší kapacitou než původně plánoval. Rozvoj ale chystá dál. V příštím roce chce zprovoznit druhou výrobní místnost.

Bartoš se také stará o zhruba 30 včelstev. Další med získává od prověřených tuzemských včelařů. "Určitě bych se nechtěl dostat do situace, kdy bych z důvodu snížení nákladů nakupoval med z cizích zemí. Důvodem jsou i nejednotná veterinární opatření v těchto zemích a s nimi možná kontaminace medu léčivy," řekl Bartoš.

Na kvalitu medu má podle něj největší vliv jeho zpracování například během vytáčení, kdy hrozí zanesení nečistot, skladování či zahřívání, kdy při teplotách nad 55 stupňů Celsia dochází ke znehodnocení enzymů a dalších prospěšných látek.

"Určitě bych kvalitu medu primárně nesledoval dle druhů plodin, ze kterých včely nosí med. Spíše je důležité sledovat způsob ošetření těchto plodin. Každý zásah postřikem v nevhodnou dobu se může silně projevit v medu. Kupříkladu všemi zatracovaný řepkový med je chuťově výborný," doplnil Bartoš.

Podle něj by obecně včelám prospělo nižší užívání chemie a zmenšení jednodruhových lánů polí, což by přispělo k větší různorodosti plodin a tím by i včely měly více možností pastvy. Pomáhá též sázení ovocných stromů podél cest a vznik větrolamů. Stromy poskytují nejen pastvu, ale tvoří i přirozené zábrany větru, protože včely za silnějšího větru za pastvou nelétají.

