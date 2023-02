Vysloužilé mobily lidé nejčastěji nechávají doma, recyklují stolní počítače

Licence | Všechna práva vyhrazena. Další šíření je možné jen se souhlasem autora Zdroj | Depositphotos U vysloužilých stolních počítačů zřejmě kvůli větším rozměrům zůstala bez využití doma jen pětina, 18 procent lidé prodali nebo darovali mimo domácnost a 39 procent předali k recyklaci.

Vysloužilé mobilní telefony lidé v Česku nejčastěji nechávají doma a nepoužívají je, končí jich tak téměř polovina. Nepotřebné stolní počítače jdou hlavně na recyklaci, lidé jich k ekologické demontáži odevzdají asi čtyři z deseti. Vyplývá to z údajů Českého statistického úřadu (ČSÚ) v únorovém vydání časopisu Statistika a my . Z vysloužilých notebooků a tabletů podle dat zůstává v domácnostech něco přes čtvrtinu, o trochu menší podíl jich lidé prodali nebo darovali. Zařízení vyhozených do směsného odpadu nebylo ani u jednoho typu víc než desetina. Data o používaní informačních technologií v domácnostech shromáždil ČSÚ loni.

Úřad zjišťoval, co lidé udělali s posledním mobilem, notebookem nebo stolním počítačem, který přestali používat. Z telefonů 47 procent zůstalo bez využití doma, 18 procent zamířilo na recyklaci a 15 procent lidé prodali nebo darovali mimo domácnost. "Staré notebooky a tablety nechávají lidé ležet doma výrazně méně často než vyřazené mobilní telefony," uvedl ČSÚ. V domácnostech je 28 procent nevyužívaných notebooků a tabletů, zatímco 24 procent jich lidé dali k prodeji nebo jako dárek. K recyklaci odevzdali 21 procent notebooků a tabletů.

U vysloužilých stolních počítačů zřejmě kvůli větším rozměrům zůstala bez využití doma jen pětina, 18 procent lidé prodali nebo darovali mimo domácnost a 39 procent předali k recyklaci. Jiný člen domácnosti používá desetinu vysloužilých mobilů, 16 procent notebooků nebo tabletů a sedm procent stolních počítačů.

"Pravděpodobně nejjednodušším způsobem, jak se starého přístroje zbavit, je hodit ho do směsného odpadu. To se svým posledním mobilem udělalo devět procent osob. Nejvyšší zastoupení měl tento způsob likvidace ve věkové skupině 65 až 74 let," podotkl ČSÚ. V popelnici skončilo také šest procent notebooků nebo tabletů a desetina stolních počítačů.

Firmy se chovají ekologičtěji než lidé. "Z šetření mezi podniky vyplývá, že 96 procent velkých subjektů vyřazené počítače, telefony, tiskárny nebo servery odevzdává k recyklaci," uvedl ČSÚ. Malých firem s deseti až 50 zaměstnanci tak činí osm z deseti, středně velkých devět z deseti. Část firem si některou vysloužilou elektroniku ponechává například na náhradní díly. "U pevných disků je preferováno uskladnění ve firmě hlavně kvůli obavám o případné zneužití informací, které jsou v nich uloženy," doplnil ČSÚ.

Znovu využít lze až 80 procent materiálu z vyřazených elektrospotřebičů, konkrétní míra využití závisí na druhu spotřebiče a na aktuální poptávce po recyklovaných materiálech, upozornili statistici. Z vytříděných surovin se pro opětovnou výrobu nejčastěji využívají kovy, ale také třeba sklo nebo některé druhy plastů, uvedli. Nevyužitelné nebo nebezpečné látky se ekologicky likvidují tak, aby neohrožovaly životní prostředí.

