Výstava motýlů v pražské botanické zahradě představí proces jejich vývoje

Každoroční výstava tropických motýlů, která se i letos uskuteční ve skleníku Fata Morgana v botanické zahradě v pražské Troji, představí veřejnosti vývoj motýlů od vajíček přes housenky až po motýly s velkým rozpětím křídel. Více než 5000 kukel převezou botanici do Prahy z motýlí farmy v anglickém Stratfordu nad Avonou, sdělila botanická zahrada. Návštěvníci mohou výstavu zhlédnout od pátku 7. dubna do neděle 21. května, vstup do skleníku Fata Morgana je otevřen kromě pondělí každý den, a to od 09:00 do 19:00.

"V letošním roce společně s návštěvníky poodhalíme tajemství proměny motýla z housenky přes kuklu v nádherného jedince. Jelikož naše výstavy mají i vzdělávací potenciál, na tuto proměnu se podíváme pěkně zblízka, a to díky vývojovému modelu," řekl ředitel botanické zahrady Bohumil Černý.

Výstava podle něj představí několik desítek druhů motýlů. Mezi příklady uvedla zahrada mimo jiné tropické motýly Morpho peleides a Morpho achilles s blankytně modrými křídly, soví motýly rodu Caligae či průsvitné babočky Methona confusa. Jelikož se botanická zahrada letos tematicky věnuje asijské flóře, uvidí návštěvníci také druhy motýlů z Asie, například otakárka Atrophaneura semperi.

Expozice potrvá šest týdnů, otevřeno bude podle zahrady výjimečně i na Velikonoční pondělí 10. dubna. Organizátoři výstavy doporučují koupit vstupenky na e-shopu botanické zahrady, ačkoliv budou dostupné i přímo na pokladnách.

Ke skleníku Fata Morgana se díky nové lávce dostanou lidé snadno od vchodu a parkoviště od Sídliště Bohnice i od vstupu Kovárna přes Vinici sv. Kláry. Lávka je zprovozněna od pátku 3. března a propojuje skleník a venkovní expozice zahrady.

Botanická zahrada vznikla v roce 1969. Výstava motýlů se zde koná od otevření skleníku Fata Morgana v roce 2004. Černý připomněl, že loňská motýlí přehlídka nalákala více než 100.000 zájemců. Výstava se tehdy soustředila na detaily těla tohoto hmyzu, zájemci tak mimo jiné zjistili, jak jsou konstruovaná motýlí křídla nebo jak vypadají ústa housenky.

