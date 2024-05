Výstava v Litomyšli představí Bedřicha Smetanu a vodu v jeho díle

Licence | Některá práva vyhrazena Foto | Jiří Sedláček / Jiří Sedláček / Wikimedia Commons I v dílech Bedřicha Smetany hrála voda významnou roli. Kromě skladby Vltava je třeba i v opeře Čertova stěna, kde se v podstatě hovoří o vodní nádrži, nebo v dalších skladbách odehrávajících se na břehu mořském.

Netradiční pohled na skladatele Bedřicha Smetanu a jeho dílo přinese výstava Na Smetanovské vlně, která bude přístupná od 15. června ve Smetanově domě v Litomyšli. Je věnována hudebníkovi a jeho vzdálenému příbuznému, hydrologovi Janu Smetanovi a jejich vztahu k vodě. S Bedřichem Smetanou je spojen i letošní Rok české hudby. Zajímavých příbuzných měl skladatel více a působili v nejrůznějších oborech, řekla ČTK Věra Dvořáčková z pořádajícího Masarykova ústavu a Archivu Akademie věd ČR."I v dílech Bedřicha Smetany hrála voda významnou roli. Kromě skladby Vltava je třeba i v opeře Čertova stěna, kde se v podstatě hovoří o vodní nádrži, nebo v dalších skladbách odehrávajících se na břehu mořském. Skladatel také pobýval nějakou dobu v přímořském Göteborgu, kterému se říkalo Benátky severu. Navíc řeka, která protéká Göteborgem, vykazuje podobné rysy jako Loučná, která protéká Litomyšlí," hledá spojující prvky Dvořáčková.

Jan Smetana (1883–1962) pocházel ze Svobodných Dvorů u Hradce Králové. Stál u zrodu všech hydrologických a hydrotechnických pracovišť v Československu a měl podíl i na plánování vodního propojení Dunaj - Odra - Labe. "Jeho stejnojmenný syn se stal známým malířem, jeden z jeho obrazů nese jméno Vzpomínka na hydrologickou laboratoř mého otce," uvedla Dvořáčková. Hydrologova dcera Alena zase byla významná lingvistka

Výstava bude sestavena z deseti panelů, kde budou málo známé fotografie Bedřicha a Jana Smetanových a informace o nich. Každý panel bude mít své téma, například Krev není voda, Vodní dílo - voda v díle, Voda v krajině, Čas letí jako voda.

Výstava v Litomyšli potrvá do 31. srpna. Poté se přemístí do vodní elektrárny Hučák na Labi v Hradci Králové, od listopadu do konce roku pak bude k vidění v Automatických mlýnech u řeky Chrudimky v Pardubicích.

