Vzdálený monitoring včel umožňuje včelařům vědět, co včely potřebují

Licence | Některá práva vyhrazena Foto | Blanka Štiková / Ekolist.cz S dramatickým úbytkem včel pomocí IT technologií se pustil do boje projekt Forsage.

Včely pod drobnohledem

S dramatickým úbytkem včel se pustil do boje projekt Forsage . Využívá vzdáleného monitoringu včelstev pomocí IT technologií, aby včelaři věděli, co přesně včely potřebují. Včelí monitoring byl oceněn v akceleračním programu Climate Challenge pořádaném 6. února v Impact Hubu na pražském Smíchově a získal marketingovou podporu v hodnotě 150 000 Kč.

Díky senzorům, které sbírají data a odesílají je do webové aplikace, včelař přesně ví, co jeho včely potřebují. „Umíme zobrazit aktuální dění, ale i historický vývoj v úlu za poslední den, týden, měsíc, půlrok. Jsme schopni nastavovat pravidla na základě ukazatelů. Znamená to, že když tři dny po sobě byla víc než 15kilová snůška, včelaři se v aplikaci objeví upozornění, že by bylo fajn, kdyby zajel na stanoviště a přidal nástavek, jinak se včely vyrojí a včelař o snůšku přijde,“ popisuje jeden z autorů projektu Martin Špaňhel.

Cílem start-upu Forsage je, aby technologie sloužila jako virtuální rádce. Poskytne rady i začínajícím včelařům, kteří budou vědět, co se v úle děje a co by bylo dobré udělat.

Řada informací se získává ze zvuku, například jestli včely rojí nebo jestli je v úlu matka. Pro včelaře se jedná o velmi důležitou informaci, protože kdyby tam nebyla, celé včelstvo může uhynout. Aplikace dále informuje, kolik medu včely nanosily, nebo kdy je čas na krmení či zazimování.

V prezentační show se Forsage utkala s dalšími pěti eko projekty, které si dávají jako svou ambici měnit svět: burzou druhotných surovin Cyrkl, šetrnou reklamní aagenturou Green Cat, první českou eko platformou pro mateřství a malé děti EBUU, projektem Swap Prague, který zprostředkovává výměna přebytků ze skříně i domácnosti, a organizací Kokoza zabývající se kompostováním a pěstováním ve městě.

„Skrze akcelerační program chceme projektům s největším potenciálem pomoci k rychlému a efektivnímu růstu a znásobit tak jejich pozitivní dopad na příčiny či důsledky klimatické změny,“ vysvětluje Martina Kočarová, marketingová ředitelka Impact Hubu.

Přihlášky do druhého ročníku mohou posílat projekty z České republiky i ze Slovenska do 6. 3. 2020. Impact Hub posléze vybere 20 + 20 týmů z ČR a Slovenska, které pozve na dvoudenní bootcamp. Tam se zúčastní workshopů o budování vize, mise a storytellingu. Poté představí svůj záměr porotě, která vybere 14 nejvhodnějších projektů pro akceleraci.

