Yellenová vyzvala Čínu, aby podpořila boj proti změně klimatu

Čína, kterou OSN řadí mezi rozvojové země, dlouhodobě tvrdí, že je povinností vyspělých zemí pomoci chudým zemím platit za řešení klimatických změn. Peking však tvrdí, že by mohl přispívat na "ztráty a škody" způsobené změnou klimatu na dobrovolné bázi.

Spojené státy a Čína musí jako dvě největší světové ekonomiky spolupracovat v boji proti "existenční hrozbě", kterou představuje změna klimatu, řekla americká ministryně financí Janet Yellenová čínským vládním představitelům a odborníkům na klima. Informovala o tom agentura Reuters. Yellenová, která navštívila tuto asijskou zemi v době, kdy mezi Washingtonem a Pekingem panují napjaté vztahy, později také zdůraznila, že obě velmoci si musí férově konkurovat a úzce spolu komunikovat, aby se vyhnuly nedorozuměním.

Během návštěvy Pekingu Yellenová uvedla, že předchozí spolupráce mezi USA a Čínou umožnila dosáhnout globálních průlomů, jako je Pařížská dohoda z roku 2015. Dodala, že obě vlády chtějí podporovat rozvíjející se trhy a rozvojové země při jejich úsilí o dosažení klimatických cílů.

"Pokračující spolupráce USA a Číny ve financování opatření v oblasti klimatu je zásadní," uvedla Yellenová v Pekingu. Obě země - dva největší znečišťovatelé a zároveň největší investoři do obnovitelných zdrojů energie - mají "společnou odpovědnost a také schopnost jít příkladem", dodala Yellenová.

Čína, kterou OSN řadí mezi rozvojové země, dlouhodobě tvrdí, že je povinností vyspělých zemí pomoci chudým zemím platit za řešení klimatických změn. Peking však tvrdí, že by mohl přispívat na "ztráty a škody" způsobené změnou klimatu na dobrovolné bázi.

Spolupráce mezi USA a Čínou je vzhledem k jejich rozsahu považována za zásadní pro mezinárodní úsilí o odvrácení nejhorších dopadů změny klimatu.

Yellenová uvedla, že financování boje proti klimatickým změnám by mělo být účinně a efektivně koordinováno. Dodala, že podpora Pekingu stávajícím klimatickým institucím by spolu s Washingtonem a dalšími mohla zvýšit jejich dopad.

Později debatovala s čínskými představiteli také o ekonomice. "Uprostřed složitých globálních ekonomických vyhlídek je naléhavě nutné, aby dvě největší ekonomiky spolu úzce komunikovaly a vyměňovaly si názory na naše reakce na různé výzvy," uvedla Yellenová. Dodala, že bilaterální obchodní rekord dosažený v loňském roce navzdory nedávnému napětí ukazuje, že existuje "dostatečný prostor pro naše firmy, aby se zapojily do obchodu a investic".

Yellenová přicestovala do Pekingu ve čtvrtek. Jde o zatím poslední z řady návštěv amerických činitelů v Číně, jejichž cílem je uklidnit napětí mezi oběma zeměmi. To se vystupňovalo poté, co letos v únoru Spojené státy nad svým územím sestřelily čínský špionážní balón. Před ministryní financí na konci června navštívil Čínu i americký ministr zahraničí Antony Blinken.

Washington a Peking se neshodují v řadě témat. Spojené státy obviňují Čínu z porušování lidských práv v Ujgurské autonomní provincii Sin-ťiang, v Tibetu a v Hongkongu, kritizují vojenskou aktivitu Číny v Jihočínském moři i postoj Číny k ruské agresi vůči Ukrajině, kterou Peking odmítá odsoudit. Peking opakovaně varuje USA před vměšováním do vnitřních záležitostí Číny.

