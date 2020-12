Z obřího ledovce v jižním Atlantiku se odlomil další kus

Licence | Některá práva vyhrazena Foto | Amanda B / Flickr.com Ledovec se nyní nachází asi 50 kilometrů od pobřeží Jižní Georgie, což je malý ostrov ležící asi 1400 kilometrů východně od pobřeží Argentiny a patřící k britskému zámořskému území Jižní Georgie a Jižní Sandwichovy ostrovy. Pokud nezmění kurz, uvízne podle odhadů v mělčinách u ostrova, což by mohlo v podstatě zlikvidovat tamní podmořský život.

Z obřího ledovce v jižním Atlantiku, jehož pouť v poslední době vědci bedlivě sledují kvůli možnému ohrožení fauny na neobydleném ostrově Jižní Georgie, se odlomil další kus. Masa ledu se kvůli podmořským proudům navíc otočila o 180 stupňů, což ale neznamená, že nakonec pevninu mine, uvedla Evropská kosmická agentura (ESA), která ledovec sleduje pomocí svých satelitů.

Obří kra nazvaná A68a se od antarktického ledovce Larsen-C odtrhla už v roce 2017 a od té doby se pohybuje na volném moři. Během té doby se z původního ledovce odlomily dvě menší části - A68b a A68c. Nyní ledovec přišel i o svou špičku a ta dostala jméno A68d. Původně měl ledovec rozlohu 5800 čtverečních kilometrů, podle posledních měření se zmenšil zhruba na 4200 kilometrů čtverečních, což je plocha o něco málo menší než Pardubický kraj.

Ledovec se nyní nachází asi 50 kilometrů od pobřeží Jižní Georgie, což je malý ostrov ležící asi 1400 kilometrů východně od pobřeží Argentiny a patřící k britskému zámořskému území Jižní Georgie a Jižní Sandwichovy ostrovy. Pokud nezmění kurz, uvízne podle odhadů v mělčinách u ostrova, což by mohlo v podstatě zlikvidovat tamní podmořský život. Pokud uvázne na úbočí ostrova, může trvat až deset let, než roztaje nebo se odlomí. Asi dvěma milionům tučňáků, kteří na ostrově žijí, by pak zatarasil přístup k moři, kde shánějí potravu pro svá mláďata. Rozpouštějící se sladká voda by zase způsobila, že moře bude nehostinné pro fytoplankton a další organismy.

To, že ledovec zachytil jiný proud, podle oceánologa Gerainta Tarlinga z britského úřadu pro výzkum Antarktidy (BAS) zatím znamená jen to, že nejspíš neskončí v pobřežních vodách u jihozápadní části ostrova, ale spíše u té východní. "Stát se může všechno, v tom ohledu se nic nezměnilo," citovala Tarlinga agentura Reuters.

