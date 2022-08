Z Oděsy vyplula první loď s ukrajinským obilím, uvedla Ankara

Z Oděsy dnes ráno vyplula první loď s ukrajinským obilím v rámci dohody, kterou 22. července uzavřely Ukrajina, Rusko, Turecko a OSN. Uvedla to turecká mutace stanice CNN. Zprávu později potvrdilo i turecké ministerstvo obrany a také Kyjev. Podle ukrajinského ministerstva dopravy loď měla vyplout kolem 08:15 SELČ. Podle předchozích informací je cílem nákladního plavidla Libanon.

Vyplutí první lodi s obilím v rámci istanbulské dohody potvrdil ukrajinský ministr dopravy Oleksandr Kubrakov. "První loď s obilím od ruské agrese vyplula z přístavu. Díky podpoře všech našich partnerských zemí a OSN jsme byli schopni plně implementovat dohodu podepsanou v Istanbulu," napsal na twitteru.

The first 🇺🇦 grain ship since #RussianAggression has left port. Thanks to the support of all our partner countries & @UN we were able to full implement the Agreement signed in Istanbul. It’s important for us to be one of the guarantors of 🌏 food security. pic.twitter.com/jOz3bdmdfB