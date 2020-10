Z tankeru kotvícího u Jemenu hrozí únik velkého množství ropy

Licence | Některá práva vyhrazena Foto | Joaquim Procopio / Joaquim Procopio / Flickr.com Oblast je v rukou šíitských povstalců, kteří bojují proti jemenské vládě od roku 2014. V červenci se dohodli s majitelem lodi, že umožní vstup na palubu technickému týmu, aby posoudil stav plavidla a provedl případné nezbytné opravy. Podle zdrojů Reuters ale potrvá nejméně sedm dalších týdnů, než budou domluveny detaily a logistické podmínky. Ilustrační obrázek

Nejméně sedm týdnů ještě potrvá, než se technický tým OSN dostane na palubu tankeru Safer u jemenského pobřeží. S odvoláním na zdroje ze světové organizace to oznámila agentura Reuters. Do strojovny plavidla, které s nákladem ropy na místě uvízlo už před pěti lety, se už v minulosti dostala voda, opravy byly jen provizorní. Pokud z lodi začne unikat ropa, mohlo by se jí do moře dostat čtyřikrát více než při havárii tankeru Exxon Valdez v roce 1989.

Safer, který byl postaven v roce 1974, kotví ve vodách Rudého moře u ropného terminálu Rás Ísá, asi 60 kilometrů severně od přístavu Hudajdá. Oblast je v rukou šíitských povstalců, kteří bojují proti jemenské vládě od roku 2014. V červenci se dohodli s majitelem lodi, že umožní vstup na palubu technickému týmu, aby posoudil stav plavidla a provedl případné nezbytné opravy.

Podle zdrojů Reuters ale potrvá nejméně sedm dalších týdnů, než budou domluveny detaily a logistické podmínky. Akci komplikuje také současná epidemická situace kolem koronaviru.

Zvažován je možný prodej ropy z paluby a rozdělení výtěžku z ní mezi povstalce a jemenskou vládu. Část diplomatů ale zůstává k dohodě skeptická a poukazuje na to, že šíité loni podobnou úmluvu vypověděli. Tanker má v zásobnících 1,1 milionu barelů s ropou.

Zatímco vody u ropného terminálu kontrolují šíité, mezinárodní vody v blízkosti střeží mezinárodní koalice, která pod velením Saúdské Arábie od roku 2015 bojuje na straně jemenské vlády.

Podle OSN v roce 2015 nejméně dvakrát vnikla do strojovny Saferu voda a otvory v obou případech zacelili členové námořních oddílů šíitů. Není ale jasné, jak dlouho mohou tyto provizorní opravy vydržet. Rijád v září upozornil, že na moři se ve vzdálenosti asi 30 kilometrů od tankeru objevily ropné skvrny. OSN má obavy, že velký únik může těžce poškodit rudomořský ekosystém.

Z havarovaného Exxonu Valdez v roce 1989 u Aljašky uniklo na 100 000 tun ropy. Zasaženo bylo 1300 kilometrů pobřeží a únik přinesl smrt 250.000 mořských ptáků, 2800 mořských vyder, 300 tuleňů, 250 orlů a 22 kosatek.

