Za úhyn devíti koček ze začátku ledna na Prachaticku může virové onemocnění

Za úhyn devíti koček, které nalezl muž na procházce u obce Hrbov na Prachaticku na začátku ledna, mohlo virové onemocnění. Prokázala to pitva. Dnes o tom informovala policie na svém webu. Vyšetřování tak vyloučilo, že by zvířata někdo týral a usmrtil. Případ policie předala veterinářům."Pitva u všech z nich prokázala virové onemocnění panleukopénii, čímž bylo vyloučeno cizí zavinění. Toto silně virulentní onemocnění postihuje pouze kočky a může připomínat otravu. Vzhledem k tomu, že ve věci nejde o podezření z trestného činu, prachatičtí kriminalisté případ odevzdají Krajské veterinární správě pro Jihočeský kraj do Českých Budějovic," uvedla policejní mluvčí Martina Joklová. Veterináři teď budou zjišťovat, kdo porušil pravidla pro nakládání s uhynulými zvířaty a dopustil se tak přestupkového jednání, dodala Joklová.

Toto onemocnění způsobuje parvovirus, který napadá sliznici střeva. Nemoc mívá zpravidla velmi rychlý průběh a může připomínat otravu. Projevuje se současnými prudkými průjmy a zvracením, velmi často končí smrtí zvířete. Proti onemocnění existuje očkování.

