Začal platit zákaz letů z 26 evropských zemí do USA

Od soboty platí zákaz letů z 26 evropských zemí do Spojených států, který nařídil prezident Donald Trump a který má zabránit dalšímu pronikání nového koronaviru do USA. / Ilustrační foto

Od soboty platí zákaz letů z 26 evropských zemí do Spojených států, který nařídil prezident Donald Trump a který má zabránit dalšímu pronikání nového koronaviru do USA. Vstup do země je zakázán Neameričanům, kteří 14 dnů před cestou pobývali v některé ze zemí schengenského prostoru, tedy i v České republice. Americký viceprezident Mike Pence pak v sobotu oznámil, že se zákaz od půlnoci na pondělí washingtonského času (pondělí 05:00 SEČ) rozšíří také na Británii a Irsko.

Očekává se, že nařízení americké vlády ještě více poškodí aerolinky, které se už teď potýkají s prudkým poklesem zájmu o létání. Letecké společnosti ve snaze omezit ztráty zavádějí drastická úsporná opatření.

Rozšíření zákazu na Británii a Irsko, tedy země, které nejsou součástí schengenského prostoru volného pohybu osob, viceprezident Pence zdůvodnil rostoucím počtem nakažených v obou zemích. V Británii už je více než 1000 nakažených a 21 mrtvých. Irsko hlásí přes 100 infikovaných a dva mrtvé. "Američané z Británie a Irska mohou přiletět domů," zdůraznil Pence. Totéž podle něj platí pro lidi s trvalým pobytem v USA. Vstoupit do země ale budou moci obě skupiny jen přes některá letiště.

V USA se nákaza COVID-19, kterou nový koronavirus způsobuje, potvrdila podle aktuálních údajů 2226 lidí a má zatím 50 obětí na životech. Prezident Trump v zemi v pátek vyhlásil stav nouze a oznámil, že vláda na boj s nákazou uvolní až 50 miliard dolarů (1,18 bilionu Kč).

Největší evropská letecká společnost Lufthansa už v pátek oznámila, že počínaje sobotou omezí lety do USA zhruba o 80 procent. V praxi to znamená, že v sobotu na americký kontinent odletělo místo plánovaných 70 jen 4 lety.

Výrazně slabší provoz přes Atlantik než obvykle v sobotu ukazovaly komerční radary na internetových stránkách, jako je například PlaneFinder nebo FlightRadar24.

Aerolinky American a United Airlines z druhé strany Atlantiku chtějí v tomto týdnu do Evropy létat podle původních letových řádů, v dubnu ale kapacity na linkách do Evropy sníží asi o 50 procent. Výrazné omezení letů do Evropy už od neděle připravují aerolinky Delta.

Letecké společnosti žádají vlády svých domovských zemí o rychlou pomoc. Podle listu Financial Times by pandemie mohla letecký sektor přijít nejméně na 100 miliard dolarů (2,4 bilionu Kč).

