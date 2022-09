Začíná Týden bez odpadu, lidé si během něj zkusí výrobu kosmetiky i papíru

Licence | Unsplash Licence Foto | Anna Oliinyk / Anna Oliinyk / Unsplah Ilustrační foto

Na výrobu domácí kosmetiky, výměnu knih, bleší trhy i ekologické workshopy láká Týden bez odpadu , který začíná dnes a potrvá do 11. září. Letos se do programu zapojily tři desítky organizací, komunit i bezobalových obchodů po celém Česku, které připravily řadu akcí. Týden bez odpadu pořádají nezisková organizace Zerowasters a provozovatelky blogu Czech Zero Waste, které se věnují osvětě o předcházení vzniku odpadu.

"Týden bez odpadu podle nás otevírá cestu k celkově udržitelnějšímu životnímu stylu, díky kterému se můžeme naučit omezit spotřebu vody, energií a tak ve výsledku ušetřit. To považuji za nesmírně důležité v současné době, kdy se potýkáme nejen s ekologickou krizí, ale také s ekonomickou a energetickou," uvedla v tiskové zprávě Veronika Nováčková ze Zerowasters.

V Praze mohou lidé už dnes vyrazit třeba do vinohradské bezobalové prodejny Bout.cz na workshop o zpracování bylinek a jejich využití do dezertů, čajů i kvašených nápojů. V sobotu 10. září se v ulici Nad Malým mýtem uskuteční bleší trh spojený s výměnou pokojových rostlin. V neděli si lze vyměnit knihy v bubenečské kavárně Coffice. Tentýž den mohou lidé směnit oblečení či domácí potřeby, které už nechtějí, za nové kousky v kavárně Dílna na Smíchovské náplavce.

Mimo hlavní město je v plánu třeba workshop výroby pleťového krému v pardubickém koloniálu beZobalka a bleší trh s dětskými hračkami, knihami a sportovními potřebami v komunitním centru na faře ve středočeských Libčicích nad Vltavou. V neděli také lidé nabídnou přebytky úrody ze svých zahrad na ulici Komenského v Jablonci nad Nisou a ve čtvrtek bude projekce snímku na ekologické téma v Čelákovicích.

"Nejaktivnějším pořadatelem je Bezobaláč ve Zlíně, který letos uspořádá hned sedm událostí," upozornila Helena Škrdlíková za blog Czech Zero Waste. Dnes se ve Zlíně koná workshop o ekologickém praní a projekce snímku 10 miliard - Co máte na talíři, který sleduje různé přístupy k pěstování potravin. Ve středu si tam budou lidé povídat o kávě, o den později je v plánu workshop výroby ručního papíru ze starého oblečení a odpadového papíru.

Týden bez odpadu se v Česku bude konat pošesté. Mezinárodní iniciativa Zero Waste Week vznikla v roce 2008 ve Velké Británii, v tuzemsku ji v předchozích letech koordinoval blog Czech Zero Waste. Organizace Zerowasters se poprvé přidala v letošním roce.

