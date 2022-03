Zájem o registraci do květnové výzvy Do práce na kole proti loňsku vzrostl

Licence | Všechna práva vyhrazena. Další šíření je možné jen se souhlasem autora Zdroj | Depositphotos Do práce na kole 1. února a končí 30. dubna. Samotná výzva trvá měsíc a zúčastnit se jí mohou jednotlivci i soutěžní týmy rodin, kolegů či přátel.

Do celorepublikové květnové výzvy Do práce na kole se za měsíc registrovalo 8000 lidí, o 2000 více než před rokem. ČTK to sdělili zástupci pořádajícího spolku AutoMat. Věří, že i celkový počet zúčastněných překoná loňský ročník, do kterého se přes panující opatření proti šíření nemoci covid-19 zapojilo na 22 100 lidí.

Cílem akce je motivovat lidi k pohybu po městě vlastní silou bez použití aut. Registrace do květnové výzvy, která se letos koná po dvanácté, začala na webu Do práce na kole 1. února a končí 30. dubna. Samotná výzva trvá měsíc a zúčastnit se jí mohou jednotlivci i soutěžní týmy rodin, kolegů či přátel.

"Výzva Do práce na kole chce motivovat lidi, aby udělali něco pro svou fyzickou kondici a psychické zdraví. Cesta do práce na kole, pěšky, poklusem nebo třeba na skejtu je velkým přínosem také pro životní prostředí ve městech,“ uvedla koordinátorka výzvy Dominika Lenthárová.

Loni byla květnová výzva kvůli koronavirové pandemii rozšířena vedle cest do práce i na cesty do obchodů. Celkový počet účastníků pokořil dosavadní rekord z roku 2019, kdy se do akce zapojilo přes 19 500 lidí z více než čtyřicítky měst. V roce 2020, v prvním roce covidové epidemie a v době nouzového stavu, se akce zúčastnilo zhruba 15 800 lidí.

Podle organizátorů má účast v měsíční výzvě Do práce na kole pomoci změnit dopravní návyky Češek a Čechů. Z loňského průzkumu mezi účastníky vyplynulo, že ve stejné intenzitě cest do práce bez auta by chtělo jako v "soutěžním květnu" pokračovat 64 procent z nich, dodali organizátoři.

