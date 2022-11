Zájem o vouchery na ubytování v Českém Švýcarsku byl hned po spuštění programu

Víme, reklamy jsou otravné. A respektujeme, že je máte vypnuté :-) Budeme rádi, když nás podpoříte jinak. Prosíme, zvolte výši svého daru. Děkujeme Částka Kč

Zájem o vouchery na ubytování v Českém Švýcarsku byl hned po spuštění velký. Za tři hodiny lidé vygenerovali stovku voucherů na pobyt v lokalitě, kterou v létě zasáhl nejrozsáhlejší požár v České republice. ČTK to řekl Jan Šmíd, ředitel destinační agentury České Švýcarko, která program zajišťuje. Slevu 300 korun na osobu a noc poskytuje Ústecký kraj, připraveno má pět milionů korun, dalších pět milionů korun přidá ministerstvo pro místní rozvoj.

Do programu se zapojilo 44 poskytovatelů ubytování na Děčínsku. Voucher lze využít pouze jednorázově nejméně na dvě noci a maximálně na sedm nocí. Jeden poskytovatel ubytování může získat nejvýše 150 000 korun. "Cílem je pomoci podnikatelům překlenout období do nové sezony 2023. Celkem je to deset milionů pro region," řekl ČTK náměstek hejtmana Jiří Řehák (Spojenci pro kraj).

Prostřednictvím voucherů získají podporu ubytovatelé. "Je ale předpoklad, že turisté, kteří přijedou, další peníze utratí na vstupném, v restauracích, obchůdcích s regionálními výrobky. Pomoc se tak bude násobit," uvedl Šmíd. Podle něj řada podnikatelů v cestovním ruchu čekala s rozhodnutím, zda pokračovat, právě na pomoc od státu, kraje. "Je to určitě motivační nástroj, který chválíme," řekl ČTK krajský opoziční zastupitel Filip Ušák (STAN).

Nabídka platí do května příštího roku nebo do vyčerpání částky. Hosté, kteří přijedou na dvě a více nocí, mohou zároveň využít bezplatně veřejné dopravy. Zdarma mohou jezdit autobusem, vlakem i přívozem po celém Ústeckém kraji.

Požár vypukl v národním parku 24. července. Hotely a penziony měly na srpen zarezervováno 80 až 90 procent kapacit. "Těsně po požáru se České Švýcarsko téměř vylidnilo. Lidé odjeli, protože měli za kopcem požár," uvedl Šmíd. Po 20 dnech byl požár, u něhož se vystřídalo 6000 hasičů, uhašen. V září byl vstup do parku omezen, cesta na Pravčickou bránu se otevřela v říjnu, uzavřeny jsou stále soutěsky v Hřensku. "Region pomalu ožívá a dobrou zprávou je, že se vrací Němci, kteří tvoří až polovinu návštěvníků od podzimu do jara," uvedl Šmíd. Německá mutace webu www.pomahej.ceskesvycarsko.cz se spustí 1. prosince.

