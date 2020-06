Zákaz klecových chovů by znamenal podle ministra miliardové kompenzace

Licence | Volné dílo (public domain) Foto | U.S. Department of Agriculture / U.S. Department of Agriculture / Flickr.com Toman míní, že pokud by se měly klecové chovy nosnic zakázat, tak jedině v celé Evropské unii. V opačném případě by nosnice v klecích zůstaly v řadě evropských zemí, odkud by se poté zvýšil dovoz vajec do Česka.

Pokud by klecové chovy nosnic zakázala pouze Česká republika, tak by mnozí tuzemští chovatelé podle ministra zemědělství Miroslava Tomana (za ČSSD) museli kvůli rostoucímu dovozu vajec ukončit činnost a po státu by pak požadovali kompenzace v celkové výši až sedm miliard korun. Toman to řekl ČTK na sněmu Agrární komory v Olomouci.

Zákaz klecových chovů nosnic chce prosadit část vládních i opozičních poslanců v čele s Piráty. Poslanci sněmovního zemědělského výboru návrh minulý týden nepodpořili, o zákazu se v rámci zákona na ochranu zvířat proti týrání bude jednat ve třetím sněmovním čtení.

Toman míní, že pokud by se měly klecové chovy nosnic zakázat, tak jedině v celé Evropské unii. V opačném případě by nosnice v klecích zůstaly v řadě evropských zemí, odkud by se poté zvýšil dovoz vajec do Česka. Podle ministra by vzrostl také dovoz vajec ze třetích zemí, kde se unijní normy zaměřené na pohodu zvířat nedodržují a tamní chovatelé nosnic kvůli tomu mají výrazně nižší náklady.

"Pokud by zákaz klecových chovů začal platit pouze v České republice, naši chovatelé by museli zavřít chovy a po státu by oprávněně požadovali zhruba sedm miliard korun na kompenzace," uvedl Toman, podle kterého by to znamenalo ztrátu pracovních míst na venkově. "Spotřebitelé budou muset sáhnout hlouběji do peněženek a nebudou mít jistotu zdravotní nezávadnosti vajec," dodal.

Předseda Zemědělského družstva Senice na Hané na Olomoucku Jaroslav Navrátil varoval, že v případě zákazu klecových chovů družstvo, které má kolem 80 000 nosnic, s produkcí vajec skončí. Do zisku se chov od roku 2012 dostal jednou, v době zvýšení cen kvůli fipronilové kauze, dodal.

Podle předsedkyně představenstva Českomoravské drůbežářské unie Gabriely Dlouhé by přechod na chov bez klecí stál zhruba pět miliard Kč. Část chovatelů by podle ní s chovem skončila, podle dřívějších vyjádření o tom uvažuje i Agrofert, který chová zhruba milion z 5,4 milionu nosnic v komerčních chovech. Podíl nosnic v klecích v ČR podle Dlouhé klesl za poslední zhruba rok o 15 procentních bodů na 70 procent.

Skupina poslanců z ANO, ČSSD, Pirátů, TOP 09 a SPD chce zavést zákaz chovu slepic v klecích od roku 2027. Termín ukončení chovu v klecích poslanci vybrali vzhledem k patnáctileté životnosti klecí, které byly instalovány v roce 2012.

