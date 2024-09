Zákon zřejmě zaváže výnosy z povolenek na boj s následky změny klimatu

Licence | Všechna práva vyhrazena. Další šíření je možné jen se souhlasem autora Zdroj | Depositphotos

Vládní novela zákona o obchodování s emisními povolenkami, podle které bude možné peníze z prodeje povolenek využít jen na boj s následky klimatické změny, míří ve Sněmovně k závěrečnému čtení. V něm bude čelit návrhu na zamítnutí. Včerejší druhé čtení doprovázela hlavně kritika z opozičních lavic na adresu vlády za to, že do zákona vkládá pouze část evropské směrnice a vynechala zavedení systému EU ETS 2. Tento systém zavádí emisní povolenky i na pohonné hmoty nebo vytápění. Vláda ale bude chtít tento systém odložit.Premiér Petr Fiala (ODS) minulý týden ve Sněmovně řekl, že považuje za nutné odložit zavedení unijního systému ETS 2. Česká strana podle něj bude žádat jeho revizi.

Hospodářský výbor doporučil novelu zákona schválit. Výbor pro životní prostředí doporučil vložit několik pozměňovacích návrhů. Jeden z nich, nazvaný "lex Liberty" podle zkrachovalé hutě Liberty Ostrava, umožní ministerstvu životního prostředí zablokovat účet s volnými emisními povolenkami tak, aby mohly být použity pouze na vyřazení povolenek za vypuštěné emise. Podniky by je tak nemohly prodat. Bude se to týkat třeba podniků v insolvenčním řízení nebo v preventivní restrukturalizaci.

Bývalá náměstkyně ministra životního prostředí a nynější poslankyně ANO Berenika Peštová obvinila vládu, že se lekla, a proto ETS 2 do novely nevložila. Podle bývalého ministra životního prostředí za ANO Richarda Brabce novela v předložené podobě nemůže vyhovět požadavkům na převzetí evropské směrnice. Vláda by podle něj měla usilovat o to, aby systém ETS 2 byl v navržené podobě zrušen. Varoval, že dopady na ceny tepla i pohonných hmot mohou být obrovské.

Stínový premiér ANO Karel Havlíček prohlásil, že v důsledku systému obchodování s emisními povolenkami ztrácí Evropa konkurenceschopnost a firmy raději odchází do USA. "Evropa jde do úplných kytek," řekl mimo jiné. Poslední šance zatáhnout za ruční brzdu byla podle Havlíčka během českého předsednictví v EU. Varoval, že emisní povolenky nezdraží řádově o euro, ale mnohem víc, a benzin kvůli tomu zdraží o víc než deset korun na litr.

"Nám jde o konkurenceschopnost ČR, nám jde o budoucnost," reagoval ministr životního prostředí Petr Hladík (KDU-ČSL). Uvedl také, že česká vláda jezdí vyjednávat do Bruselu jako suverénní stát a umí se dohodnout. Ministr dopravy Martin Kupka (ODS) se ptal Havlíčka, jak nekompromisně on postupoval v minulosti na evropské radě a když hovořil o odchodu od uhlí. "Máme šanci se sjednotit, aby ČR byla hlasem zdravého rozumu," poznamenal Kupka. "Ale rozhodně to nenapravíte plamennými projevy," dodal.

Vládní předloha má zavést zejména pravidlo, že peníze z prodeje emisních povolenek bude možné využít jen na opatření, která budou snižovat nebo kompenzovat důsledky změny klimatu. Novela reaguje na upravenou směrnici EU, která vyžaduje, aby veškeré výnosy z povolenek byly využity na ochranu klimatu. Předloha také v souladu s evropskou směrnicí upravuje pravidla emisních povolenek pro námořní dopravu. Za nejzávažnější přestupky zvyšuje horní sazbu pokut z pěti na 20 milionů korun.

