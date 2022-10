Zastávky MHD v Pardubicích mají design, který eliminuje nárazy ptáků do skla

Víme, reklamy jsou otravné. A respektujeme, že je máte vypnuté :-) Budeme rádi, když nás podpoříte jinak. Prosíme, zvolte výši svého daru. Děkujeme Částka Kč

Doba trvání daru měsíc čtvrtletí rok

Váš e-mail Pro skrytí reklam se prosím přihlašte Pro skrytí reklam se prosím přihlašte Uživatelský e-mail Heslo

Zapomněli jste heslo? Změňte si je.

Přihlásit se mohou jen ti, kteří se již zaregistrovali.

Zastávky městské hromadné dopravy v Pardubicích, které stojí u parků a další zelených ploch, budou mít speciální design. První prototypy zastávkových přístřešků mají grafické prvky, které eliminují nárazy ptáků do skel. Zároveň jde o grafiku, která zlepšuje orientaci slabozrakých, sdělila mluvčí dopravního podniku Jitka Malinská.

Lidé dopravní podnik upozornili na to, že do některých přístřešků naráželi ptáci, uvedla Malinská. Nepomohly ani obvyklé siluety ptáků nalepené na skle. Studie ukazují, že optimální je rovnoměrné pokrytí skleněných oken a tabulí. Vzory mohou mít jakékoliv tvary, vertikálně by měly být od sebe deset centimetrů a horizontálně mít mezi sebou mezery pět centimetrů.

Pokud jsou vzory dostatečně hustě, mohou mít libovolný tvar, siluety ptáků, květiny, geometrické obrazce, pruhy. Ptáky varuje vizuální podnět. Minimální velikost vzoru je půl centimetru. V Pardubicích jsou na sklech kruhy.

"Je tam i po straně grafický obraz, který bude jednotlivé zastávky odlišovat. Mají zobrazovat místo, jak by postupně vypadalo, kdybychom ho nechali přírodě," řekl provozně technický náměstek dopravního podniku Petr Drápalík.

Zastávky v novém provedení zároveň pomohou v orientaci slabozrakým lidem. Body na skle s největším průměrem jsou vodítkem pro lidi se zrakovým handicapem, jsou ve výšce 1,5 až 1,7 metru od země. "Konzultovali jsme úpravy s TyfloCentrem (společnost, která poskytuje služby zrakově postiženým), na návrzích s námi spolupracovalo. První prototypy nám ukážou, jestli je to správně," řekla Malinská.

Prototypy jsou na stávkách u krajského úřadu a na Stavařově, úpravy dalších 12 zastávek dopravní podnik provede. "Jsou blízko zeleně, tam má ochrana ptactva smysl. Jinak máme po Pardubicích 80 zastávkových přístřešků, všude specfiální design nutný není. Jedna úprava stojí 60.000 korun," řekl Drápalík.

reklama