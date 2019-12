Zelené autobusy svezly na Šumavě 46.855 lidí, meziročně víc

Licence | Všechna práva vyhrazena. Další šíření je možné jen se souhlasem autora Zdroj | csadplzen.cz Takzvané Zelené autobusy, hromadná doprava na území CHKO a Národního parku (NP) Šumava, přepravily letos v červenci a srpnu 46.855 lidí.

Takzvané Zelené autobusy, hromadná doprava na území CHKO a Národního parku (NP) Šumava, přepravily letos v červenci a srpnu 46.855 lidí. Je to meziročně o 3109 turistů víc. Zelené autobusy letos převezly 5099 jízdních kol a najezdily 53.544 kilometrů, podobně jako loni. Vyplývá to z tiskové zprávy, kterou novinářům zaslal mluvčí NP Šumava Jan Dvořák.

Provoz autobusů by v roce 2020 mohl nově zajišťovat Plzeňský kraj a jezdily by déle. Dosud spoje provozovala správa parku, řekl ve středu Dvořák.

Zelené autobusy jezdí po NP Šumava 24 let. Vozí turisty jak v západní a centrální Šumavě, tak na jihu mezi Novou Pecí a Jeleními vrchy a mezi Kvildou a Bučinou. První autobus letos vyjel 29. června, poslední 1. září.

"Pokud do této hromadné přepravy zahrneme i ostatní autobusové linky, které Zelené autobusy v létě doplňují, přepravily 98.829 cestujících (loni 109.746 lidí) a 9308 kol, loni 10.370 kol," uvedl Dvořák.

Provoz autobusů zajišťuje správa parku, která hradí jejich ztrátu, a to i díky příspěvkům Jihočeského a Plzeňského kraje a obcí v NP Šumava. Jihočeský kraj podpořil Zelené autobusy letos částkou 395.000 Kč, Plzeňský sumou 300.000. Na provoz přispěly šumavské obce a města Železná Ruda, Prášily, Srní, Kašperské Hory, Modrava, Horská Kvilda, Kvilda a Nová Pec, daly 190.000 korun.

Jak uvedl Dvořák, bez této podpory by Zelené autobusy nejezdily. NP Šumava na provoz linek letos ze svého rozpočtu uvolnil 607.999 Kč, což je 41 procent nákladů, jak uvedl ředitel NP Šumava Pavel Hubený.

Autobusy by mohl příští rok provozovat Plzeňský kraj. Vedení NP Šumava se zástupce kraje zkontaktovalo. "Plzeňský kraj bude mít od poloviny června nového provozovatele autobusů po celém kraji, firmu Arriva, končí tam ČSAD Plzeň. Jednali jsme s radním pro dopravu," řekl mluvčí parku. Jednou z možností je, že by autobusy jezdily nově od poloviny června do poloviny září, jako to bylo v roce 2016.

NP Šumava se rozkládá na více než 680 kilometrech čtverečních, loni ho navštívilo přes 2,5 milionu lidí. Návštěvnost roste každoročně o 15 až 20 procent.

