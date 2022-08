Železniční dopravu v Anglii zastavila želva na trati, která uprchla ze zverimexu

Obří suchozemská želva v úterý na více než hodinu zastavila železniční dopravu na trati v jihovýchodní Anglii. S odvoláním na dopravce o tom informoval server BBC News. Želva, která podle fotografií utrpěla zranění na krunýři, uprchla ze zverimexu.

Železniční společnost Greater Anglia, která zajišťuje spojení mezi Londýnem a východní Anglií, na twitteru oznámila, že vlaky mezi Norwichem a letištěm Stansted byly na více než hodinu zastaveny kvůli "obří želvě".

@greateranglia There is a giant tortoise on the line past Eccles Road going away from Norwich it’s still alive but injured pic.twitter.com/jxX14Nx60P