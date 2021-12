Zeman: Energetická krize je způsobena primárně Zelenou dohodou pro Evropu

Miroslav Vinkler 20.12.2021 06:10

Jsem rád, že prezident nahlas řekl to, co zde píši pěkně dlouho.

Dekarbonizace /správná věc/ v provedení Evropské komise a zelených eko-lobbistů je doslova hrůzná a stahuje nás do chudoby.



Bez jádra nelze požadovaných cílů dosáhnout a nejméně deset let už měly práce na JE Dukovany a Temelín běžet. Další 2-3 nové měly mít EIA a dnes vybírat dodavatele.

