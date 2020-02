Zeman podepsal zákon, který brání splavnění dolního toku Berounky

Licence | Některá práva vyhrazena Foto | Daniel Chodusov / Flickr Dolní tok Berounky o délce čtyř desítek kilometrů stát nebude moci splavnit. / Ilustrační foto

Dolní tok Berounky o délce čtyř desítek kilometrů stát nebude moci splavnit. Poslaneckou novelu zákona o vnitrozemské plavbě, která splavnění zabrání, včera podepsal prezident Miloš Zeman. Informoval o tom jeho mluvčí Jiří Ovčáček. Novela vyřazuje úsek řeky ze seznamu významných vodních cest využitelných k dopravě kvůli dopadům na životní prostředí.

Změna se týká Berounky od 37. říčního kilometru do přístavu v Praze-Radotíně. Předkladatelé uvádějí, že zařazením dolního toku řeky do seznamu dopravně významných využitelných vodních cest vzniká úřadům povinnost prosazovat jeho splavnění. Znamenalo by to podle nich i významné stavební zásahy včetně vybagrování dna.

Projekt splavnění Berounky je podle autorů novely překonaný a je i v rozporu se současnými principy vodní dopravy, péče o přírodu a krajinu a především s principem udržitelného rozvoje.

Se splavněním části Berounky nesouhlasily obce a pražské městské části v okolí jejího dolního toku. Úpravy řeky pro motorové lodě by podle nich zhoršily dopady povodní a charakter krajiny kolem řeky, která si dosud uchovala přirozené koryto.

