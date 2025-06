Země EU chtějí více recyklovaných materiálů v automobilech

Licence | Všechna práva vyhrazena. Další šíření je možné jen se souhlasem autora Foto | zhuzhu / zhuzhu / Depositphotos

Země Evropské unie chtějí, aby se v budoucnu v nových automobilech používalo více recyklovaných materiálů. Ministři životního prostředí EU se podle prohlášení na zasedání v Lucemburku dohodli na požadavcích, které mají zajistit, aby nová vozidla byla navržena tak, aby to podporovalo jejich opětovné použití a recyklaci. Automobily také budou muset být v budoucnosti konstruovány tak, aby bylo možné jejich části snadněji vyjmout a vyměnit. Návrh nyní dostane Evropský parlament.Nařízení zejména zavádí povinný podíl pro recyklované plasty a otevírá možnost stanovit budoucí cíle pro recyklovanou ocel, hliník a kritické suroviny. Návrh stanoví, že minimální podíl recyklovaných plastů ve vozidlech se ve třech etapách zvýší. Do šesti let od vstupu nařízení v platnost má být povinný podíl 15 procent, po osmi letech má podíl činit 20 procent a po deseti letech má být ve vozech až čtvrtina recyklovaných plastů.

Dohoda vychází z návrhu Evropské komise. Ta přišla s návrhem nových požadavků na konstrukci vozidel mimo jiné s cílem zlepšit využití surovin jako ocel, hliník a plasty před zhruba dvěma lety. Tehdy odhadla celkové náklady na méně než 70 eur (přes 1700 Kč) na jedno vozidlo uvedené na trh. Cena nového automobilu by se měla zvýšit o méně než 40 eur (téměř 1000 Kč), uvedla agentura DPA.

Evropské sdružení výrobců automobilů ACEA rozhodnutí uvítalo. Dodalo, že by nemělo ohrozit konkurenceschopnost odvětví.

Země EU také chtějí, aby se nová pravidla vztahovala i na motocykly a nákladní automobily.

Automobilový průmysl patří k nejvíce materiálově náročným odvětvím evropské ekonomiky. Podle údajů Evropské komise připadá na evropskou výrobu vozidel přibližně 19 procent poptávky po oceli v celé EU, což představuje více než sedm milionů tun ročně. Automobilky zároveň spotřebují zhruba deset procent všech plastů (šest milionů tun ročně) a také významnou část hliníku – celkem 42 procent z celkové poptávky, tedy asi dva miliony tun ročně.

