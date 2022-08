Zemědělské dotace neřeší hlavní problémy životního prostředí, uvedly ekologické organizace

Víme, reklamy jsou otravné. A respektujeme, že je máte vypnuté :-) Budeme rádi, když nás podpoříte jinak. Prosíme, zvolte výši svého daru. Děkujeme Částka Kč

Hnutí Duha a další ekologické organizace vyzvaly ministerstvo životního prostředí (MŽP), aby v nastavení zemědělských dotací v ČR v období 2023 až 2027 více prosazovalo zájmy ochrany přírody. Poukázaly na nezávislé hodnocení ekologických dopadů od společnosti Integra Consulting, podle kterého koncepce dotací jako celek bude mít jen mírný pozitivní vliv. MŽP se k finální podobě dotačního plánu ještě může vyjádřit.

Nezávislým hodnocením vlivu na životní prostředí prochází finální podoba strategického plánu dotací před tím, než ji může schválit vláda a následně Evropská komise. Hodnocení uvádí, že koncepce zemědělské politiky je v současné podobě akceptovatelná a bude mít na životní prostředí převážně mírný pozitivní vliv. "Konstatovaný pozitivní vliv však nebude natolik významný, aby bez dalšího zajistil řešení hlavních relevantních problémů a existujících negativních trendů životního prostředí souvisejících se zemědělstvím," píše se v dokumentu.

Ekologičtí aktivisté podobu zemědělské politiky zpochybňují již delší dobu, při veřejných konzultacích plánu dotací kritizovali například podle nich nedostatečnou podporu tvorby remízků, mezí nebo mokřadů, nízkou podporu biodiverzity nebo nedostatečnou adaptaci krajiny na klimatickou změnu. Vláda nemůže tímto přístupem splnit cíl ze svého programového prohlášení, kde stojí, že do roku 2030 má minimálně desetina zemědělské půdy aktivně chránit biodiverzitu, uvedli.

Ministr zemědělství Zdeněk Nekula (KDU-ČSL) podle ekologických organizací udělal několik pozitivních změn v nastavení dotací pro dobrovolná takzvaná ekoschémata, jako je zavedení ochranných pásů podél vodních toků nebo odměňování zemědělců za vytváření efektivnější ochrany vody a biodiverzity. Není ale jasné, zda budou zemědělci dostatečně motivovaní tato dobrovolná opatření provádět, uvedli aktivisté.

Hnutí Duha a další organizace odeslaly své připomínky ministerstvu životního prostředí, kde uvádějí, že nastavení dotací by mělo být z hlediska životního prostředí významně ambicióznější a žádají o zapracování svých připomínek. "Zemědělské dotace jsou důležitým nástrojem pro potřebnou změnu. I přesto, že ministr Nekula provedl alespoň některé dobré změny, postrádá strategický plán (dotací) potřebnou ambicióznost. Ministryně (životního prostředí Anna) Hubáčková (KDU-ČSL) by tak měla do dotační politiky razantněji prosazovat zájmy ochrany přírody, a tím i společnosti," uvedl Martix Rexa z hnutí.

Ekologičtí aktivisté také kritizují změnu v požadavku na střídání plodin, což je podle nich zásadní opatření pro zlepšení kvality půdy. Ministr Nekula minulý týden oznámil, že díky výjimce budou příští rok moci zemědělci zasít na polích stejnou plodinu jako letos.

