Zemědělský svaz: Stát ztížil přejezdy strojů po silnicích I. třídy

Lukas B. 1.7.2020 10:52

z věcného silničářského hlediska je přejezd zemědělské technicky po veřejné pozemní komunikaci naprosto standardní jízda nadměrného (nadrozměrného) nákladu pomalou rychlostí (a že některé ty moderní obludy jsou věru obrovské). podval samozřejmě řeší pouze rychlost, rozměry obludy zůstávají - pokud se nerozebere. a protože naše zákonné prostředí chápe, že přejezd mezi poli se někudy uskutečnit prostě musí a okamžik sklizně se nedá určit s předstihem odpovídajícím správní lhůtě pro povolení standardního nadměru, je přistoupeno k úlevě pro silnice II. a III. třídy (a pro místní a účelové komunikace).

samozřejmě některá pole jsou mezi silnicí 1. třídy a jinou překážkou, a jinudy se tam dostat nedá, a některé dvory zemědělských závodů mají výjezd do silnice I. třídy.

hraběcí rada: kupte si menší kombajn

mělobysesmus: povolení nutné pouze ve všední den mezi 6:30 a 8:30 a mezi 15:00 až 17:00, v pátek do 18:00 a v neděli od 14:00 do 20:00.

