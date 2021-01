Zlínská zoo si vezme úvěr na zařízení pro slony i Jaguar Trek

Licence | Některá práva vyhrazena Foto | Herbert Frank / Herbert Frank / Wikimedia Commons Zahrada chová tři samice slona afrického, jejich chov je v Česku i Evropě vzácný, zahrady většinou chovají ovladatelnější slony indické.

Zlínští zastupitelé změnili na konci loňského roku způsob financování strategických projektů zlínské zoologické zahrady, která je příspěvkovou organizací města. Zastupitelstvo již dříve schválilo dotace na chovné zařízení pro slony i expozici jaguárů, vzhledem k ekonomickým dopadům pandemie koronaviru však město některé investice včetně těch v zoo pozastavilo. Projekty jsou však pro rozvoj zahrady důležité, vybudování chovného zařízení pro slony umožní udržet v zoo chov slonů afrických. Zastupitelé schválili to, že si zahrada vezme úvěr ve výši 145 milionů korun na deset let.

Necelých 80 milionů korun bude kryto z investičního příspěvku města poskytnutého v letech 2023 až 2032 a 65 milionů korun z prostředků investičního fondu zoo v letech 2022 až 2032. Město se za úvěr zaručí.

"Rozhodnutí o investicích padla již dříve, nejde o nové věci, jde o změnu financování. Zoo nám díky tomu, že si vezme úvěr, do konce listopadu vyúčtovala poskytnuté městské prostředky a vracela 41 milionů korun," uvedl primátorův náměstek Bedřich Landsfeld (STAN). Kdyby se úvěr neschválil, město se již dříve zavázalo dát zahradě příští rok dalších asi 30 milionů korun. "Nám to rozloží schválenou výši dotací v horizontu deseti let do pravidelných splátek, neplatíme ani korunu navíc," uvedl Landsfeld. Městu to podle něj pomůže v ekonomicky náročných letech, kdy se příjmy snížily kvůli pandemii koronaviru.

Zahrada chová tři samice slona afrického, jejich chov je v Česku i Evropě vzácný, zahrady většinou chovají ovladatelnější slony indické. V budoucnu by k samicím ve Zlíně měli přibýt i samci. Zoo již vybudovala jeden ze dvou plánovaných výběhů pro slony, od roku 2017 bylo v rámci projektu Karibuni, který zavede návštěvníky do střední a západní Afriky, proinvestováno již přes 51 milionů korun, z toho z prostředků města necelých 20 milionů. Následovat by měla stavba chovného zařízení pro slony a druhý výběh. Poté by měl poté vzniknout i kemp pro návštěvníky a expozice pro africké kopytníky a další druhy zvířat.

