Znečištění vzduchu v Evropě ročně zabije 1200 dětí, uvádí zpráva agentury EU

Richard Vacek 24.4.2023 13:04

Obdobné studie vycházejí ze špatných předpokladů, například že škodlivina je škodlivá v jakémkoliv množství (i v tom nejmenším). A když se to pak vynásobí desítkami miliónů lidí, tak z toho vždy vypadnou nějací mrtví. Nemyslím, že by to autoři obdobných studií nevěděli. Oni to dělají úmyslně. Proto je pro mne záhadnou, proč je už dávno soudy nestíhají za šíření poplašné zprávy.

Odpovědět