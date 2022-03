Zoo Brno nabízí vstup Ukrajincům za symbolickou korunu, přišlo jich zatím 150

Licence | Všechna práva vyhrazena. Další šíření je možné jen se souhlasem autora Zdroj | ZOO Brno Ilustrační foto

Brněnská zoo nabízí lidem z Ukrajiny vstupné za symbolickou korunu, dosud jich přišlo asi 150. Připravuje i další aktivity, kterými se zapojí do pomoci lidem prchajícím před válkou z Ukrajiny. ČTK to řekla mluvčí zoo Monika Brindzáková. Na Ukrajinu před dvěma týdny zaútočilo Rusko.

Vstup za korunu platí od minulého pátku, a to jak do areálu zoo na Mniší hoře, tak i do virtuální expedice v Radnické ulici v centru Brna. Pro uplatnění slevy stačí ukrajinské doklady totožnosti. "Zoo Brno jako vzdělávací instituce je schopna také připravit jednotlivé mimoškolní aktivity v rámci Klubu dětí a mládeže, který primárně pracuje s ohroženými skupinami dětí. Jsme v kontaktu s koordinační skupinou Magistrátu města Brna a dále připravujeme další aktivity, jak se zapojit do pomoci," uvedla mluvčí.

Zařízení se také už minulý týden přihlásilo k možnosti ubytování rodin s dětmi v bytě, který má v majetku a využívá ho k ubytování zahraničních studentů na stážích v projektu Erasmus.

Rusko napadlo Ukrajinu před dvěma týdny. Boje si vyžádaly mnoho obětí. Ze země prchlo už kolem dvou milionů lidí. Podle odhadu zhruba 150.000 je jich v České republice. Mezi uprchlíky převažují ženy a děti. V celém Česku vznikla kvůli konfliktu na Ukrajině a příchodu uprchlíků asistenční centra, která zajišťují kromě registrace a zdravotních prohlídek příchozích také ubytování, logistiku, humanitární i psychologickou pomoc nebo dopravu. Příliv uprchlíků vyvolal i velkou vlnu solidarity napříč společností - pomáhají neziskové organizace, kraje a města, spolky i jednotlivci. Na finančních sbírkách se vybralo už víc než 1,5 miliardy korun a částka každým dnem roste.

Vstup za symbolickou korunu mají lidé z Ukrajiny i v dalších zoo, například v pražské, zlínské či ostravské. Zoo Brno chová kolem 2250 zvířat zhruba 400 druhů. Loni do ní zavítalo o několik tisíc návštěvníků víc než předloni, téměř 267 000. Ještě o rok dříve - v roce 2019, kdy ČR nebyla zasažena pandemií covidu-19, ji navštívilo zhruba 331 000 lidí. Bylo to nejvíce od roku 1997, odkdy zařízení vede přesnou evidenci prodaných vstupenek.

