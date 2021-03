Zoo Dvůr Králové drží nad vodou dárci, poslali jí přes 10 milionů korun

Licence | Všechna práva vyhrazena. Další šíření je možné jen se souhlasem autora Foto | Simona Jiřičková / Safari Park Dvůr Králové Při uzavření v roce 2020 safari park přišel na tržbách téměř o 30 milionů korun. Výpadek dokázal vykrýt úsporami, úpravou vstupného, vyšším příjmem z darů, pomohla dobrá letní sezona a především kraj, který zoo dal mimořádnou dotaci přes 13 milionů korun.

Financování Safari Parku Dvůr Králové nad Labem na Trutnovsku je nyní významně závislé na pomoci od dárců. Zoo od víkendu od zhruba 30 000 drobných přispěvatelů dostala přes deset milionů korun. "To nám stačí na pokrytí provozu na celý duben," řekl ČTK ředitel zoo Přemysl Rabas.

Zoo je od loňského 18. prosince kvůli vládním protiepidemickým nařízením uzavřená a za letošní rok zatím na výnosech přišla o šest milionů korun. Safari park patří Královéhradeckému kraji a je nejnavštěvovanějším turistickým cílem ve východních Čechách.

"Podpora od dárců v posledních dnech obrovsky vzrostla. Je enormní," řekl Rabas. Přičítá to tomu, že o existenčních problémech zoologických zahrad se v poslední době začalo hodně mluvit. K vlně darů patrně přispělo i to, že deník Právo v sobotu citoval Rabasovo vyjádření, že některá zvířata by bylo v krajním případě nutné přesunout do jiných zoo po celém světě a jiná utratit.

Rabas k tomu dnes ČTK řekl, že by to byla "opravdu krajní varianta, kdyby se zhoršila situace v hospodářství, kdyby stát ani zřizovatel nemohli pomoci". "Situace je vážná, ale není to tak, že by se uvažovalo v tuto chvíli o utrácení zvířat," řekl. Dodal, že ani přesuny zvířat by nebyly jednoduché, protože problémy mají zoo po celé Evropě.

Dnes oznámené zvýšení státní dotace zoologickým zahradám ze 30 na 80 milionů korun Rabas přivítal. "Celkové ztráty zoologických zahrad to nevyrovná, ale je to již suma, která má nějaký význam. My potřebujeme přežít do doby, než budeme moci otevřít. Nyní je pro nás rozhodující to, co nám darovali lidé," řekl Rabas. Odhadl, že kdyby uzavření zoo trvalo i dubnu, vzrostl by letošní výpadek příjmů k 15 milionům korun.

Rabas věří, že epidemie zeslábne a zoo po rozvolnění protiepidemických opatření bude moci v květnu otevřít, aby stihla začátek hlavní návštěvnické sezony. Míní, že po zrušení omezení pohybu mezi okresy by vláda mohla povolit otevření venkovních areálů zoologických zahrad, kde je větší prostor než v například městských parcích, které v nynější době uzávěry často bývají přeplněné lidmi.

Pokud by ale zavření zoo zasáhlo i do hlavní sezony, Rabas nevyloučil nastolení krizových scénářů, které by počítaly s omezením oprav a údržby, snížením mezd zaměstnanců či přerušením spolupráce s externisty. Na údržbě zoo šetří již nyní. "Každou větší opravu řešíme, zda ji odložit," řekl

Při uzavření v roce 2020 safari park přišel na tržbách téměř o 30 milionů korun. Výpadek dokázal vykrýt úsporami, úpravou vstupného, vyšším příjmem z darů, pomohla dobrá letní sezona a především kraj, který zoo dal mimořádnou dotaci přes 13 milionů korun.

Kraj zoo každoročně dotuje takzvanou vyrovnávací platbou na základě závazku veřejné služby, loni to bylo částkou 61 milionů korun. Současnou situaci zoologických zahrad musí podle kraje řešit i stát. "Budeme dále apelovat na ministerstvo životního prostředí, aby zoologické zahrady podpořilo dostatečně, aby řešení v této situaci nebylo jen na nás a darech milých příznivců zoo. My naši zoo padnout nenecháme," řekl náměstek hejtmana pro životní prostředí a zemědělství Pavel Bělobrádek (KDU-ČSL).

