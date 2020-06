ZOO Dvůr sestaví kostry uhynulých samců vzácných nosorožců

Licence | Všechna práva vyhrazena. Další šíření je možné jen se souhlasem autora Foto | Jan Stejskal / Jan Stejskal / Safari Park Dvůr Králové Podle ředitele zoo Přemysla Rabase mají ostatky Sudána i Suniho velkou vědeckou i symbolickou hodnotu.

ZOO Dvůr Králové nad Labem chystá složení a následné vystavení koster uhynulých samců vzácných nosorožců bílých severních. Samci uhynuli v minulých letech v Keni v rezervaci Ol Pejeta, kam je zoo v roce 2009 odvezla. V Keni nyní žijí dvě poslední samice nosorožců bílých severních, obě patří dvorské zoo.

Ostatky nosorožce Sudána, který uhynul v březnu 2018, byly do Česka přepraveny na konci loňského roku. Sudán byl posledním žijícím samcem svého druhu na světě. "S ostatky Sudána se do Česka podařilo přepravit i kosti Suniho, který v Africe uhynul v roce 2014. Safari Park Dvůr Králové nechá sestavit kostry obou samců a využije je k připomenutí kritické situace nejen nosorožců, ale i dalších živočišných druhů," uvedla mluvčí zoo Markéta Grůňová.

Podle ředitele zoo Přemysla Rabase mají ostatky Sudána i Suniho velkou vědeckou i symbolickou hodnotu. "Proto jsme velmi stáli o to, abychom je mohli dopravit zpátky do České republiky a v budoucnu představit veřejnosti," uvedl Rabas.

Kosti obou samců byly opakovaně čištěny již v Keni a náročným čištěním prošly v minulých měsících i v Česku. Před transportem byly ostatky uloženy několik let na suchém a dobře větraném místě. Sestavení koster však záleží na tom, zda se na to podaří zoo sehnat peníze. "V současné době se potýkáme s obtížnou finanční situací kvůli důsledkům opatření proti koronaviru, proto s přípravou koster musíme ještě chvíli počkat," uvedl Rabas. Veřejnosti chce zoo v následujících dnech ukázat alespoň lebku Sudána.

Do Česka z Keni doputovala i kůže Sudána, jež byla uchována v soli. Experti nyní rozhodnou, zda z ní po dalším zpracování půjde vytvořit takzvaný dermoplastický preparát. Pokud by z kůže vycpaný Sudán vznikl, vrátil by se zpět do Keni a byl tam vystaven v Národním muzeu v Nairobi nebo v ochranářské expozici v Ol Pejetě.

Dvorský safaripark již nyní v expozici Umění pod kůží vystavuje kostru samice Nabiré, která byla dcerou Sudána a ve Dvoře Králové uhynula v roce 2015. Zoo má i dermoplastický preparát Nabiré, který nyní v rámci propagace ochranářský projektů zoo putuje po obchodních centrech v ČR.

ZOO Dvůr Králové je koordinátorem snah o záchranu nosorožců bílých severních. Základem projektu záchrany je vyvinutí metody umělé reprodukce druhu, k níž budou použita vajíčka odebíraná samicím v Keni.

