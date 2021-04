Zoo Hodonín spustila pro školy on-line přednášky pro zpestření výuky

Licence | Některá práva vyhrazena Foto | Radomír Dohnal "Zájem ze strany pedagogů nás velmi překvapil, a to tak, že dokonce uvažujeme o rozšíření nabídky," uvedla Uhrová.

Zoo Hodonín spustila pro školy on-line přednášky pro zpestření distanční výuky. Žáky čeká například vyprávění o zážitcích z dobrodružných cest, uvedla mluvčí zoo Marie Blahová. Děti se tak mohou "vypravit" například za amurskými tygry do Ruska s chovatelem šelem Jurou Hlásenským, za orangutany do Indonésie s lektorkou vzdělávacího centra Ivou Uhrovou či do Afriky na safari s chovatelem primátů Lukášem Baránkem.

"Zájem ze strany pedagogů nás velmi překvapil, a to tak, že dokonce uvažujeme o rozšíření nabídky," uvedla Uhrová. Přednášky zoo školám nabízí zdarma. "Školní kolektivy ale většinou chtějí přispět alespoň malou částkou na chov našich zvířat, proto jim rádi nabízíme možnost adoptovat si nějaké zvíře," doplnila Uhrová.

Uhrová je i autorkou projektu Help for Jungle, který se zaměřuje na vzdělávací aktivity přímo v Indonésii na indonéském ostrově Sumatra v blízkosti národního parku Gunung Leuser. Jako koordinátorka projektu tam loni několik týdnů pobývala a věnovala se mimo jiné vzdělávání místních dětí. Hlásenský zase založil spolek Altaica na ochranu tygrů ussurijských, jehož cílem je pomoc záchranné stanici pro amurské tygry a další ohrožené druhy zvířat PRNCO Tiger center v Rusku. Poslední z lektorů Lukáš Baránek pak několikrát absolvovat poznávací cesty po Africe zaměřené na život primátů.

